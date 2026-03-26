Administrativ Assistent - Gunnars Tråd
Är du en positiv, varm och ordningsam person som älskar att få saker att flyta, skapa god stämning och vara navet som håller ihop kontoret?
Vill du ta dig an en roll där du får kombinera administration, service och orderregistrering - och samtidigt bli en viktig del av en trygg, stabil och jordnära arbetsplats? Då kan detta vara din nästa arbetshemmabas.
Hos Gunnars Tråd söker vi nu en kontorsmedarbetare som vill vara en långsiktig lösning i vårt team, bidra med energi och glädje i vardagen.
Om rollen - en central funktion i vår vardag
Som Administrativ Assistent hos Gunnars Tråd blir du den som gör att allt fungerar. Du är den som möter både besökare och kollegor med ett leende, håller ihop kontorsmiljön och stöttar våra olika funktioner med administrativa uppgifter. Rollen är bred, varierad och perfekt för dig som gillar att kombinera struktur med service, ordning med närvaro och rutin med glädje.
En viktig del av din vardag kommer vara orderregistrering - en central uppgift där du ser till att våra flöden är korrekta, uppdaterade och tydliga. Detta kräver noggrannhet, fokus och en god känsla för digitala verktyg.
Utöver detta stöttar du kollegor i både små och stora frågor, skapar trivsel i kontoret och bidrar till en arbetsmiljö där människor trivs och samarbetar.
Du kommer att
Du arbetar nära våra säljare och ekonomi-/HR-team och är länken som gör att kommunikationen flyter smidigt genom organisationen. Du ansvarar för receptionen, välkomnar besökare och ser till att kontoret är en trevlig och välfungerande plats att vara på. I orderregistreringen blir du en viktig kugge som ser till att kunder får rätt information i rätt tid och att vi internt har full koll på våra flöden.
I vardagen är du också den som hjälper till när oväntade situationer uppstår - stor som liten - och du gör det med ett lugn, en vilja att bidra och ett leende.
Du är
Du är en person som genuint gillar att hjälpa andra och som sprider glädje omkring dig. Du har ett gott humör, en serviceinriktad inställning och en naturlig vilja att skapa ordning och struktur. Om du har tidigare erfarenhet från roller som ekonomiassistent, HR-assistent, innesälj, kundtjänst, butik är det meriterande. Men det som kommer avgöra är din serviceinriktade personlighet och din sociala förmåga. Du behöver känna dig i vanliga digitala verktyg.
Du trivs i en roll där du får vara den stabila och trygga punkten på kontoret, där du får arbeta nära andra och bidra till en härlig atmosfär. Du uppskattar att saker ibland händer snabbt och att dagarna varierar, och du är en person som gärna tar ansvar för att vardagen fungerar - oavsett om det handlar om en order, en leverans, en besökare eller en kollega som behöver hjälp.
Viktigast är din personlighet: du är glad, positiv, omtänksam och tjänsvillig.
Du får
Vi erbjuder en arbetsplats där människor trivs och stöttar varandra. Hos Gunnars Tråd får du en trygg anställning, stabil vardag och möjlighet att växa tillsammans med ett engagerat team. Du arbetar i kontorsmiljö tillsammans med tre säljare, två ekonomi-/HR-kollegor samt ledningen - en grupp som värdesätter samarbete, omtanke och en prestigelös inställning.
Förmånerna inkluderar tillgång till ett välutrustat gym, padelbana och relax-avdelning. Det är helt enkelt en vardag där du får må bra, utvecklas och vara en uppskattad del av ett bolag som tänker långsiktigt - både om sina produkter och sina medarbetare.
Vill du bli en del av Gunnars Tråd och bidra med ditt lugn, din energi och din servicekänsla? Då vill vi gärna höra från dig. Urvalet sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: p-a@fskgroup.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
335 73 HILLERSTORP Arbetsplats
Hillerstorp Kontakt
HR Manager
P-A Karlsson p-a@fskgroup.se 0704675644 Jobbnummer
