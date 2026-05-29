Adjunkt i biovetenskap
2026-05-29
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.
Anställningen är inom ämnet biovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård.
Befattningen är placerad på avdelningen för biologi och bioinformatik. Anställningen som adjunkt innefattar i första hand undervisning inom biovetenskap samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
avlagt examen på avancerad nivå inom biovetenskap med inriktning mot molekylärbiologi, eller har motsvarande kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
praktisk erfarenhet av laborativt arbete, särskilt steriltekniskt arbete, extraktion och kvalitetskontroll av DNA/RNA, och metoderna qPCR, Western blot samt kloning
dokumenterade kunskaper i biostatistik med användning av R
förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på engelska
dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning.
Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller har intyg på utbildning i högskolepedagogik motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på svenska.
God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid praktisk erfarenhet av laborativt arbete, särskilt steriltekniskt arbete, extraktion och kvalitetskontroll av DNA/RNA, och metoderna qPCR, Western blot samt kloning och visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning.
Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning till och med januari 2027.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 19 juni 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/408
Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Henrik Thilander och ämnesansvarig lärare Erik Gustafsson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Maria Carlstedt (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Personligt brev
CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Kontakta HR-avdelningen på mailto:hr-specialister.hr@his.se
om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Så ansöker du
