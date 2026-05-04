Adjungerad universitetsadjunkt i matematikdidaktik
Är matematikundervisning en av dina hjärtefrågor - och vill du göra skillnad i lärarutbildningen?
Vi söker nu dig som är lärare (F-6) och som samtidigt som du är kvar i skolans verksamhet vill arbeta deltid i kurser i matematikdidaktik. Syftet är att du ska vara en länk mellan lärarutbildningen och skolans verklighet, vilket kan ge en mer praktiknära utbildning. Samtidigt kan uppdraget innebära en chans att återigen ta del i, och få möjlighet att påverka, innehållet i lärarutbildningen.
I ämnet matematikdidaktik bedriver vi undervisning för blivande grundlärare och ämneslärare, men också för redan verksamma lärare genom exempelvis Lärarlyftet och olika typer av uppdragsutbildningar. Högskolan Dalarna ligger långt fram i utvecklingen vad gäller digitalt stöd och pedagogik kopplat till nätbaserat lärande. Undervisningen bedrivs både på campus och via nätet.
Din arbetsdag som lärare
Din arbetsdag består huvudsakligen av planering och undervisning inom ämnet matematikdidaktik, men kan även inkludera undervisning i pedagogiskt arbete. Arbetet omfattar även kursadministration samt medverkan i ämnesutveckling och verksamhetsutveckling i stort. Det kan till exempel inkludera arbete med samverkan mellan skola och lärarutbildning samt arbete med nätverkande. Undervisningen är ofta nätbaserad och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier och redovisningar.
Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som lärare är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt magisterexamen eller motsvarande akademisk utbildning, eller har annan yrkesskicklighet som är relevant för anställningens innehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning krävs:
Grundlärarutbildning (F-3 eller 4-6) med inriktning mot matematik eller liknande
God förmåga att undervisa på svenska
Minst 3 års erfarenhet av arbete i grundskola (F-6)
Meriterande är om du:
Har erfarenhet av ledande uppdrag med utvecklingsarbete inom ämnet matematik
Har erfarenhet av VFU-handledning / lärarutbildning
En stor del av arbetet sker i arbetslag, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, initiativförmåga och ett högt mått av ansvarstagande.
Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning (2 år), tjänstgöringsgrad 20-40 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna har verksamhet i både Falun och Borlänge. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, men undervisning på campus i Falun förekommer.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer vid denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att fullgöra uppgifterna i anställningen. För mer information, se Högskolan Dalarnas anställningsordning.Publiceringsdatum2026-05-04Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och använder kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-05-25
Din ansökan ska innehålla:
CV/meritförteckning
Personligt brev
Relevanta intyg och betyg
Pedagogisk portfölj behöver ej skickas in för denna ansökan.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda.
