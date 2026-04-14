Adjungerad lärare i finska
2026-04-14
Avdelningen för finska ingår i Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska som tillhör den Humanistiska fakulteten. Institutionen har ca 50 anställda och normalt ca 1500 studenter per läsår. Mer information om oss finns på: Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Undervisningen inom avdelningen för finska är inriktad mot finska språket i Finland och i Sverige och mot den finländska och sverigefinska litteraturen och kulturen samt mot didaktiska perspektiv på dessa områden.
Undervisning i finska ges från grundnivå till forskarnivå. De huvudsakliga forskningsområdena inom avdelningen är finska som minoritetsspråk, sverigefinska och sverigefinsk kultur, finska som en del av flerspråkighet i skolan och i litteraturen, språk- och litteraturdidaktik, sociolingvistik, finsk politisk diskurs samt korpuslingvistik.
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i finska på kurser på grundnivå och därtill knutna uppgifter. Undervisningen vid avdelningen för finska sker för det mesta på distans via Zoom och delvis kvällstid.
I arbetsuppgifterna ingår även att bidra med synvinklar från skolverksamheten, särskilt vad gäller undervisning i finska inom den svenska grundskolan och gymnasiet. Den adjungerade lärarens erfarenhet av klassrumsarbete och kännedom om gällande styrdokument utgör en viktig resurs i utformningen av kursinnehållet på avdelningen för finska.
Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.
Behörig att anställas som adjungerad lärare är den, som har avlagt lärarexamen i finska och som har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Undervisningsspråk är både finska och svenska. Goda kunskaper i båda språken är därför ett krav.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid kunskaper i och erfarenheter av undervisning i finska samt kunskaper i och erfarenheter av det finska språkets didaktik genom undervisning i grundskola och/eller gymnasiet. Stor vikt fästs vid utbildning inom den aktuella anställningens ämnesområde. Stor vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet, ett positivt förhållningssätt gentemot studenter samt vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Mycket meriterande är erfarenhet av undervisning via digitala verktyg och/eller webbaserad undervisning.
Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid 49 % och gäller längst två år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Laura Lunnevuori, tfn 08-16 40 28, laura.lunnevuori@finska.su.se
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
106 91 STOCKHOLM
