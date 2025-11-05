Adeccos kund Thermo Fisher söker Processingenjör
2025-11-05
Om uppdraget
Vi söker nu en driven och lösningsorienterad processingenjör till ett spännande uppdrag hos Adeccos kund Thermo Fisher i Uppsala. Du kommer att bli en del av ett kvalificerat team på 12 ingenjörer med bred teknisk kompetens. Tillsammans stödjer ni produktionsavdelningen inom områden som kvalitet, utveckling och processförbättring.
Du arbetar nära FoU för att integrera produkt- och processkunskap samt samarbetar med tekniska projektledare och valideringsansvariga för att öka kapacitet, optimera processer och driva produktivitet.
Ansvarsområden
• Utföra orsaksanalys vid störningar, avvikelser och CAPA
• Deltagande i riskhantering kopplat till produktionsprocesser
• Implementera förändringar för att förbättra kvalitet och kapacitet
• Kontinuerlig förbättring av processer och interna rutiner
• Leda mindre aktiviteter och delta i större projekt inom produktion
• Statistisk utvärdering av processparametrar
• Arbeta med processutveckling, inklusive upp-/nedskalning
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco. Vi letar efter dig som kan påbörja uppdraget 2026-01-07, uppdraget förväntas pågå fram till och med 2027-01-31. Chans till förlängning.
Om digPubliceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
• Civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet, gärna inom kemi, molekylär bioteknik, maskinteknik eller liknande område
• 3-10+ års erfarenhet av liknande roller
• Erfarenhet av produktion enligt ISO 13485 - både i laboratorie- och industriskala
• Kompetens inom statistisk processanalys, processvalidering och rengöring av medicintekniska produkter
• Erfarenhet från produktionsmiljöer där tekniska projekt och drift sker parallellt
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Observera: På grund av arbetsmiljön är det ett krav att du inte har några allergier.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
