Active and fast learning personal assistant in Järfälla
2025-08-08
Hello
Se samma annons på svenska nedan.
I am now looking for another personal assistant for my team in Järfälla, north of Stockholm.
I have a physical disability which means that you will need to help me with most things in my everyday life such as housework, cooking and personal hygiene. I do thinking and communicating myself.
I like it at home so most of the time your workplace will be in my home but sometimes I go out on errands and then you'll be able to come with me. Sometimes I go and train in the pool in the swimming hall, so you have to have some water experience so that you can assist me in the water that reaches up to your shoulders. Ability to swim is not a requirement.
I would also like you to be a responsible person and both mentally and physically strong since the work is very challenging both physically and mentally. You will need to assist me with manual transfers as well when the need arises.
It is a requirement that you speak and understand English well, as the introduction will be in English.
Qualities that I hope you possess are high work ethic, flexibility regarding working hours and tasks, that you are a positive person with a passion for the work as a personal assistant and that you see the employment as long-term as I hope that we will work together for a longer time.
It is a requirement that you are a non-smoking woman aged 30-55 years. It is not a requirement that you are a Swedish speaker, for me it is fine if we speak English as well. If you are not yet a Swedish citizen, you need to have a residence and work permit to be employed by me.
I am looking for someone who wants to work 19 hours per week, both day, evening and night and extra if needed. We are a small working group that stands in for each other in case of illness and leave. During the period 30/11 to 2/1, you will need to work full-time.
With Assistans i Balans as an employer, you are guaranteed support, personal work management, supervision, education and training so that you can act professionally, be confident and develop in an exciting job.
Individual salary setting Agreement: FREMIA/KOMMUNAL
PErsoni
Search via the link and feel free to attach a picture.
Hope to see you!
Hej,
Jag söker nu en till personlig assistent till mitt team i Järfälla, norr om Stockholm.
Jag har en fysisk funktionsnedsättning vilket gör att du behöver hjälpa mig med det mesta i min vardag så som hushållsarbete, matlagning och personlig hygien. Att tänka och kommunicera gör jag själv.
Jag trivs bra hemma så mestadels kommer din arbetsplats att vara i mitt hem men ibland går jag ut på ärenden och då behöver du kunna följa med mig. Ibland går jag och tränar i bassäng så du måste ha vattenvana eftersom du kommer att få följa med mig och assistera mig i vattnet ca. axelnivå, så simkunnighet är inget krav.
Jag ser också gärna att du är en ansvarstagande person samt både mentalt och fysiskt starkt då arbetet är mycket belastande både fysiskt och psykiskt. Du kommer också att behöva assistera mig med manuella förflyttningar när behovet uppstår.
Det är ett krav att du pratar samt förstår engelska väl, då introduktionen kommer vara på engelska.
Egenskaper som jag hoppas att du besitter är hög arbetsmoral, flexibilitet gällande arbetstider och arbetsuppgifter, att du är en positiv person med passion för arbetet som personlig assistent och att du ser uppdraget som långsiktigt då jag hoppas att vi kommer arbeta tillsammans en längre tid.
Det är ett krav att du en rökfri kvinna i åldern 30-55 år. Det är inte ett krav att du är svensktalande, för mig går det bra om vi pratar engelska också. Om du ännu inte är svensk medborgare så behöver du ha uppehålls- och arbetstillstånd för att få anställning hos mig.
Jag söker dig som vill arbeta 19 timmar per vecka, både dag, kväll och natt samt extra vid behov. Vi är en liten arbetsgrupp som ställer upp för varandra vid sjukdom och ledigheter. Under perioden 30/11 till 2/1 kommer du att behöva arbeta heltid.
Med Assistans i Balans som arbetsgivare är du garanterad stöd, personlig arbetsledning, handledning, ut- och fortbildning så att du kan agera professionellt, vara trygg och utvecklas i ett spännande jobb.
Individuell lönesättning Avtal: FREMIA/KOMMUNAL
Sök via länken och bifoga gärna en bild.
Hoppas vi ses! Ersättning
