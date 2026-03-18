Achima Sala vårdcentral söker fysioterapeut
2026-03-18
Nu söker vi dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss på Achima i Sala för att ge våra patienter bästa förutsättningarna till god hälsa! Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar, såväl akuta som planerade. Vi arbetar tvärprofessionellt tillsammans i team med patienten i fokus för att säkerställa god medicinsk kvalitet och den bästa service till våra patienter.
För att vara framgångsrik i rollen som fysioterapeut hos oss ser vi att du är legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet av arbete inom primärvården sedan tidigare. Du brinner för att hjälpa patienter att klara sin vardag så självständigt som möjligt och har en helhetssyn på vården. Du är lyhörd för varje enskild patients behov och trivs i en dynamisk miljö där du kan vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ditt team.
Hos oss möter du ett sammansvetsat team med stort hjärta
Vi brinner för att hitta de bästa lösningarna för våra patienter - varje dag. Vårt engagemang sträcker sig bortom det dagliga arbetet, och vi utvecklar verksamheten tillsammans.
Vi erbjuder
En arbetsplats där arbetsglädje, prestigelöshet och god stämning är viktiga ledord
Kollegialt stöd, skratt och en stark vilja att utvecklas - både som individ och som arbetsgrupp
Möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling
Et arbete där du får göra skillnad - varje dag
Tillträde enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100% eller enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om magdalena.sjoholm@achima.se
eller 0733-248 006. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7401523-1899364".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), https://jobb.achima.se
Kålgårdsgatan 7 (visa karta
)
733 31 SALA Arbetsplats
