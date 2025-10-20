Account Manager till Joyweek Malmö
Säljarjobb / Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Joyweek AB i Malmö
, Lund
, Göteborg
, Linköping
, Knivsta
eller i hela Sverige
Account Manager till Joyweek med fokus på nykundsförsäljning
Vi på Joyweek söker nu en Account Manager till vårt team i Malmö, en nyckelroll för dig som brinner för att skapa affärer, bygga relationer och vill vara med och driva Joyweeks tillväxtresa mot att bli den bästa Facility management-leverantören på marknaden.
Om rollen I rollen som Account Manager har du fokus på nykundsbearbetning och är med och bygger grunden för Joyweeks fortsatta expansion. Tillsammans med dina kollegor paketerar du kvalitativa tjänstelösningar inom kaffe- och vattenmaskiner, lokalvård, fruktkorgar, växtservice, bemanning, inredningstjänster och mer.
Genom prospektering, mötesbokning och affärsdrivande kunddialoger skapar du nya möjligheter på marknaden och bidrar till att fler företag får tillgång till våra lösningar för välfungerande, glädjefyllda arbetsplatser.
Du ansvarar för hela säljprocessen; från första kontakt till signerat avtal. Du säkerställer att varje ny kund får en stark start i partnerskapet med Joyweek.
Vi har nyligen delat upp våra Account Manager-roller i tre inriktningar, där denna roll har tydligast fokus på nykundsbearbetning och ett upplägg som ger stora möjligheter till resultatbaserad utveckling och provision.
Långsiktigt har du möjlighet att fortsätta växa inom den nykundsorienterade rollen, alternativt se över en övergång till en mer kundansvarig roll med större fokus på befintliga kunder.
Ditt uppdrag
Identifiera och bearbeta nya kunder genom prospektering, mötesbokning och behovsanalys
Genomföra kundmöten, presentera Joyweeks helhetslösningar och driva affären hela vägen till avslut
Utveckla befintliga kundrelationer i din portfölj
Arbeta strukturerat enligt vår etablerade säljprocess
Delta i interna möten, pipelinegenomgångar och säljträningar
Bidra med energi, idéer och laganda i teamet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna med fokus på nykundsförsäljning. Meriterande med tidigare erfarenhet från B2B.
Motiveras av att skapa resultat och se din provision växa månad för månad
Är självgående, målmedveten och trivs i en roll med högt tempo
Har lätt för att bygga förtroende och relationer
Är bekväm med att både boka och hålla kundmöten, fysiskt och digitalt
Har B-körkort och uttrycker dig väl i svenska och engelska, i tal och skrift
Långsiktigt finns möjlighet till förmånsbil, men initialt är det ett krav att du har B-körkort och behöver ha tillgång till eget fordon.
Vad vi erbjuder dig
Hos Joyweek får du en viktig roll i ett växande och värderingsstyrt företag, där vi sätter arbetsglädje och samarbete i centrum. Vi tror på tydliga mål, stort ansvar och frihet att påverka. Vi värnar om både trivsel och balans; därför erbjuder vi bland annat förskottssemester, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och lunchkort.
Du blir en del av - och kan fortsatt främja - en kultur där vi bryr oss om varandra och tillsammans skapar en arbetsplats att vara stolt över, samtidigt som vi gör detsamma för våra kunder.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster.
Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor där människor trivs, presterar och vill vara. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad och Oslo är vi cirka 280 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi ägs av Verso Capital. Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information
Start: 2026-01-12 Omfattning: Heltid Plats: Malmö Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Arbetsgivare Joyweek AB
(org.nr 559058-8207), http://www.Joyweek.com Arbetsplats
