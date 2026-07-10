Account Manager, El Installation
Solar Sverige Aktiebolag / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-07-10
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Företagsbeskrivning:
Solar A/S
Arbetsbeskrivning: Är du en driven säljare som brinner för att göra affärer, bygga starka kundrelationer och skapa konkreta resultat? Har du erfarenhet från installationsbranschen eller närliggande tekniska områden och vill ta nästa steg i en affärsnära roll? Då kan detta vara rollen för dig. Som Account Manager på Solar blir du en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxt. Rollen är placerad i Växjö och du kommer att tillhöra ett team med medarbetare som jobbar tätt tillsammans inom olika verksamhetsområden, exempelvis som teknisk innesäljare och butikssäljare.
Här presenterar vi viktiga komponenter för att trivas och lyckas i rollen som Account Manager på Solar:
Affärsmässighet och kundfokus: Du är en målinriktad säljare med dokumenterad förmåga att driva affärer från behovsanalys till avslut. Du förstår kundens affär och använder din branschkunskap för att sälja rätt lösningar, vid rätt tillfälle – med lönsamhet och långsiktighet i fokus.
Strategisk planering: Du är van att arbeta med kundplaner, budget och tydliga säljstrategier. Du driver både befintliga konton och nykundsbearbetning och trivs med att äga hela affären – från bearbetning till uppföljning.
Relationsbyggande: Du är trygg i att hantera många kontaktytor och har lätt för att skapa förtroende på olika nivåer inom kundens organisation.
Självständighet och initiativförmåga: Du tar fullt ansvar för ditt distrikt och dina resultat. Du identifierar nya affärsmöjligheter, agerar snabbt och arbetar systematiskt med uppföljning via CRM och digitala möten.
Kommunikativ förmåga: Du är skicklig på att skapa nya insikter hos kunden genom en rådgivande dialog. Din kommunikation öppnar dörrar och driver affären framåt.
Nyfikenhet för branschen, ett starkt driv och viljan att utvecklas är viktigast för oss, men vi söker även dig som har erfarenhet av försäljning och gärna bakgrund från installationsbranschen.
Kort om rollen:
Ansvar för försäljning och vidareutveckling av Solars kunder
Aktiv nykundsbearbetning och utveckling av befintliga affärer
Försäljning av Solars produkter, tjänster och helhetslösningar
Täta samarbeten internt för att maximera affärspotentialen
Deltagande i kundevent, utbildningar, mässor och seminarier
Tjänstebil ingår – B-körkort krävs
Digitala möten och CRM är självklara verktyg i din säljvardag
Vi erbjuder bland annat
Fast grundlön, kollektivavtal, tjänstepension, friskvård, utfyllnad av lön vid sjukdom och föräldraledighet, som är grundläggande självklarheter för oss.
Solar-andan är inkluderande och främjar mångfald, nytänkande och ansvarstagande.
Vi lever efter mottot "Stronger Together" och alla medarbetare på Solar gör skillnad för att vi ska växa tillsammans. När vi frågar medarbetare varför de trivs i sina roller får vi ofta svaren:
Friheten i rollen och att jag planerar min egen tid för att få ut det bästa möjliga
Samverkan internt! Jag har alltid någon att vända mig till.
Gemenskapen! Mina kollegor och våra kunder är det som gör jobbet speciellt
Omväxlingen och variationen i mitt arbete är utvecklande
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss. Här kan du möta några av dessa medarbetare och läsa mer om rollen som butikssäljare: Möt våra medarbetare
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi är nyfiken på dig och ser fram emot din ansökan! Då vi arbetar löpande under ansökningstiden- ansök gärna snarast möjligt! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: Patrik Ahlström, Regionchef Syd, patrik.ahlstrom@solar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "885-44305014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solar Sverige Aktiebolag
(org.nr 556241-0406)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solar A/S Jobbnummer
9999243