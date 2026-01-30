Account manager
Vi söke ren Account Manager i Göteborg!
Vi söker en engagerad och resultatinriktad Account Manager som vill vara med och driva affären framåt i ett företag med stark tillväxt och höga ambitioner. Här får du möjlighet att kombinera frihet under ansvar med tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som har ett naturligt affärssinne, trivs i kunddialoger och motiveras av att skapa konkreta resultat. Rollen passar dig som har viljan att utvecklas inom försäljning och som tycker om att bygga långsiktiga relationer med företag i olika branscher.
Vi söker dig som:
• Har ett starkt inre driv och tycker om att ta ansvar för din egen framgång
• Trivs i ett högt tempo och motiveras av att arbeta mot tydliga mål
• Är kommunikativ, förtroendeingivande och har lätt för att skapa kontakt med nya människor
• Har förmåga att förstå kundens verksamhet och identifiera affärsmöjligheter
• Arbetar strukturerat, är självgående och kan prioritera rätt
• Har tidigare erfarenhet av försäljning - gärna inom B2B, telekom eller IT, men det är inte ett krav
• Ser utmaningar som möjligheter och vill växa i rollen som säljare
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för att utveckla befintliga kunder samtidigt som du aktivt bearbetar nya affärsmöjligheter. Du kommer att arbeta nära företagets kunder i Göteborgsområdet och bidra till att skapa lönsamma och hållbara samarbeten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Identifiera, kontakta och bygga relationer med nya kunder
Utveckla och fördjupa samarbeten med befintliga kunder
Presentera lösningar inom IT och digitala tjänster på ett professionellt sätt
Delta i kundmöten och följa upp affärer genom hela säljprocessen
Arbeta mot tydliga försäljningsmål med stöd från ditt team och handledare
Du får en personlig mentor med lång erfarenhet inom branschen, som hjälper dig att utvecklas och nå din fulla potential. Genom kontinuerlig coachning och uppföljning säkerställs att du har rätt förutsättningar för att lyckas i rollen.
Vi erbjuder:
• En attraktiv ersättningsmodell med fast lön och generös provision
• Förbokade kundmöten - så du kan fokusera på relation och avslut
• Tydlig karriärväg med stora möjligheter att växa internt
• Gedigen utbildning och löpande säljträning
• En positiv och målmedveten arbetsmiljö där prestation belönas
• Stöd från erfarna kollegor och tillgång till moderna säljverktyg
Vill du vara en del av ett framgångsrikt team och ta nästa steg i din karriär inom försäljning? Skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Amir på amir@kraftsam.se
. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
