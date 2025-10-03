Account Manager
2025-10-03
Innesäljare Säljare till Kraftsam Rekrytering & Bemanning !
Vill du ta nästa steg i din karriär på en arbetsplats som värdesätter erfarenhet, kvalitet och långsiktig utveckling? Vi på Kraftsam söker nu efter erfarna innesäljare för att stärka vår säljavdelning och skapa ännu fler framgångar tillsammans.
I rollen kommer du att arbeta med att utveckla och fördjupa relationer med befintliga kunder. Du erbjuder tilläggstjänster och lösningar som matchar kundens behov, med målet att skapa långsiktigt värde för både kunden och företaget. Din erfarenhet av försäljning och din förmåga att kommunicera på ett förtroendeingivande och professionellt sätt gör dig till en nyckelperson i vårt team.Hos oss möts du av en framåtsträvande kultur där mod, nytänkande och affärsmannaskap står i centrum. Vi söker dig som redan har erfarenhet av försäljning och är redo att ta dig an en roll med större ansvar, där din kompetens och dina resultat gör skillnad.
Hos Kraftsam är kvalitet och kundfokus avgörande, och vi ser gärna att du delar dessa värderingar. Du kommer att ingå i ett kompetent och drivande team där din erfarenhet och dina idéer uppskattas och bidrar till framgång.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Utveckla och fördjupa relationer med befintliga kunder.
Erbjuda tilläggstjänster och skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.
Arbeta med kvalificerad försäljning utan kalla samtal.
Bidra till att utveckla och stärka säljavdelningen genom din erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom försäljning, ekonomi eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B.
Självgående med en naturlig förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer.
Resultatinriktad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är engagerad och brinner för kundrelationer och försäljning.
Du är en lagspelare som samtidigt kan arbeta självständigt.
Du har ett strategiskt tänk och ser affärsmöjligheter.
Du är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig fast lön med attraktiv bonusmodell.
En dynamisk arbetsmiljö med stark gemenskap.
Stora karriärmöjligheter, internt och externt.
En roll med fokus på försäljning till befintliga kunder.
Trygg anställning med provanställning i sex månader, därefter tillsvidareanställning.
Arbetstider: 09:00-18:00, vardagar.Övrig information
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
