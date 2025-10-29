Account Manager - Affärsinformation & bolagsbevakning

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-29


Vi söker nu erfarna Account Managers till ett snabbväxande bolag inom affärsinformation och bolagsbevakning.
Företaget befinner sig i stark tillväxt och utökar sitt team i Globen med personer som kan bidra med dokumenterad B2B-erfarenhet och leverera resultat från start. Rollen passar dig som vill arbeta i en organisation där prestation belönas tydligt och där ersättningsmodellen ger mycket goda möjligheter till högre förtjänst.
Som Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen - från prospektering och nykundsbearbetning till merförsäljning och långsiktig utveckling av befintliga kundrelationer. Rollen kräver självständighet och ett starkt resultatfokus.
Ansvarsområden
Driva hela säljcykeln, från första kontakt till avslut.
Bygga upp och vidareutveckla långsiktiga kundrelationer.
Bearbeta både nya och befintliga kunder.
Bidra till teamets och företagets tillväxtmål.

Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet av B2B-försäljning.
Kan påvisa dokumenterade försäljningsresultat.
Har gärna erfarenhet från aktörer inom affärsinformation.
Är affärsmässig, strukturerad och resultatorienterad.
Är van att arbeta självständigt och driva affärer med hög kvalitet.

Ersättning och villkor
Garantilön kombinerat med en konkurrenskraftig provisionsmodell.
Förväntad lönenivå efter sex månader: ca 40 000-60 000 kr/månad.
35 timmars arbetsvecka.
Prestationsbaserade bonusar samt årlig företagsresa.
Friskvårdsbidrag.

Plats: Globen, Stockholm.
Omfattning: Heltid, på plats.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), http://www.missions.se

Arbetsplats
missions

Kontakt
Maria Bodin
info@missions.se

Jobbnummer
9580552

