Account Executive Malmö, deltid
Meiq Systems AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meiq Systems AB i Malmö
Om Oss
WEIQ är det smarta sättet att beställa och betala på restaurang. Med WEIQ kan du som gäst enkelt beställa och betala själv - direkt i mobilen eller via våra allt-i-ett-terminaler. Med över en miljon användare och 400+ restaurangkunder i Sverige och Spanien är WEIQ Sveriges populäraste lösning inom bordsservering. Tack vare WEIQs allt i ett lösning kan våra restaurangkunder lägga mer tid på att erbjuda äkta och snabbare service, samtidigt som de får högre lönsamhet. Dessutom minimerar WEIQ onödig administration! Vi är extremt stolta över hur nöjda våra kunder är och vår rekordlåga kund-churn. Nu ska ännu fler hitta till oss!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som account executive, deltid, Malmö, blir du en viktig del av vår tillväxt och vårt växande team. Idag är vi 15 personer med huvudkontor i Malmö och kontor i Västerås. Vi expanderar kraftigt både nationellt och internationellt och bygger vår resa på tre kärnvärden: enkelhet, tillgänglighet och trovärdighet. Bolaget har sett en fantastisk tillväxt sedan vi grundades 2019 och för rätt person som trivs i en entreprenöriell miljö kommer det finnas fina framtida karriärmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Som vår nästa account executive, deltid har du friheten att arbeta de dagar som passar dig! Vi ser gärna att du arbetar 20h+ minst per månad (exakta tider enl ök) Vi räknar med att du är student och har vissa perioder som är mer intensiva på annat håll än andra. I denna tjänst kommer du vara ute på fältet och träffa krögare och restaurangägare. Dina uppgift blir att:
Identifiera och prospektera nya kunder, främst inom restaurangbranschen
Genomföra fysiska kundmöten
Presentera WEIQ:s helhetslösningar för beställning och betalning ("demo")
Besvara frågor och få kunden att bli intresserad av WEIQ:s lösning
Bygga långsiktiga relationer med kunden och vara deras naturliga partner i digitalisering
Dela erfarenheter och virtuellt high five:a med dina övriga kollegor inom säljkåren
Rapportering enligt WEIQs instruktioner
Du är
Vi tror att du studerar och söker ett kul, utvecklande och stimulerande extrajobb med möjlighet till en god lön i en snabbfotad entreprenöriell miljö. Du är snabblärd och duktig på att kommunicera, service-minded, empatisk och nyfiken. Du kan kommunicera med vem som helst, bygger upp tillit snabbt och är en relationsmänniska. Du är strukturerad, ansvarstagande, orädd och tillmötesgående. För att trivas hos oss är du ambitiös och bryr dig om dina medmänniskor. Du är inte rädd för att göra fel men lär dig av dina misstag. Helst har du förståelse för hur restauranger eller annan serviceindustri fungerar.
Du älskar en win-win och känslan av en lyckad försäljning
Du talar flytande svenska och engelska, har relevant uppehålls- & arbetstillstånd
Har tidigare erfarenhet av försäljning, extra meriterande om inom krogbranschen eller angränsande bransch
Det är meriterande men inte nödvändigt om du förstår dig på kassasystem, betalningslösningar eller andra tjänster kopplade till restaurangdrift
Du håller det du lovar och gillar att utvecklas
Hos WEIQ får du
Vara med och på riktigt bygga ett växande techbolag, utifrån och in
Bli del av en tillväxtresa med expansioner inom flera marknader framför sig
Frihet under ansvar och stor möjlighet att påverka både din och bolagets utveckling
Årlig team kick-off
Bli del av WEIQ:s Super Network
Säljcoachning och ovärderlig säljerfarenhet
Möjligheter till framtida karriärmöjligheter i andra positioner
En kultur byggd på enkelhet, användarvänlighet och trovärdighet
En konkurrenskraftig ersättningsmodell med ett fast och resultatbaserat upplägg
Vi ser gärna att detta är en första tjänst att ha inom WEIQ:s organisation och att vi får behålla dig i flera år, där du växer ihop med bolaget och så småningom kan lära framtida nyanställda allt du kan.
Hur du ansöker
Deadline för ansökan är 11 januari 2026 men vi tar gärna emot den så snart som möjligt då vi screenar löpande. Start i februari 2026. Du ansöker genom att dela ditt CV nedan och besvara frågorna i ansökningsformuläret. Du behöver inte skicka med ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://career.weiq.tech/jobs/6959183-account-executive-malmo-deltid Arbetsgivare Meiq Systems AB
(org.nr 559148-4380)
Östra Varvsgatan 4 (visa karta
)
211 75 MALMÖ Jobbnummer
9665317