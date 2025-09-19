Abonnentingenjör VA
Karlstads kommun / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2025-09-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Beskrivning
Vill du vara med och bidra till en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Karlstad? Nu söker vi en abonnentingenjör som blir en viktig länk mellan kommunen och våra medborgare.
VA-avdelningen ansvarar för Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Här arbetar 120 engagerade medarbetare med att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning - idag och för framtiden. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för medborgarna.
Som abonnentingenjör tillhör du enheten kund- och verksamhetsstöd VA. Vår enhet fungerar som stöd såväl för våra abonnenter som för övriga delar av VA-avdelningen. Vi arbetar bland annat med abonnentärenden och anslutningar, miljö- och vattenkvalitetsfrågor, GIS-system och informationsförvaltning. Vår arbetsplats finns i Samhällsbyggnadshuset i Inre hamn.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som abonnentingenjör innebär en varierad och social roll där du både samarbetar nära dina kollegor på enheten och hela VA-avdelningen.
Du kommer att vara en av kontaktpersonerna i frågor gällande VA-anslutningar till de kommunala ledningsnäten. Du kommer att ha interna såväl som externa kontaktytor i dessa ärenden.
Ditt arbete innehåller såväl tekniska som juridiska samt ekonomiska frågor med stöd i VA-lagstiftning och VA-taxan.
I rollen kommer du bland annat att svara på frågor från nuvarande abonnenter om anslutningar till de kommunala ledningsnäten. Du kommer också ha kontakt med nya användare genom att meddela förbindelsepunkter samt beräkna avgifter. Andra typer av kundfrågor som taxefrågor och upprättande av VA-avtal kommer du också att hantera.
Som abonnentingenjör kommer du att arbeta nära kollegor som har samma roll som dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, teknik eller miljö antingen från högskola/universitet/YH eller genom annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Har du dessutom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom kommunal verksamhet är det meriterande.
Vi ser gärna att du är teknikintresserad. Du är också serviceinriktad och kommunikativ, både muntligt och skriftligt, samtidigt som du arbetar strukturerat. Vi söker också en flexibel och ansvarsfull person som trivs med många olika kontaktytor och som hanterar även utmanande kundsituationer på ett professionellt sätt.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi tillämpar löpande rekrytering, vilket innebär att urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningens cirka 600 medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten och avloppshantering, gator och parker, lekplatser och skogsmark samt den interna servicen. Vi utvecklar infrastrukturen, förvaltar fastigheter och bygger bland annat nya skolor och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, VA-avdelningen Kontakt
Jan Wilhelmsson, enhetschef 054-5406812 Jobbnummer
9518407