80% Natt Assistent
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2025-09-02
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Vetlanda
, Tranemo
, Svenljunga
, Falköping
, Finspång
Vi söker en nattuggla med stort hjärta och en varm och omhändertagande personlighet till ett nattvik på ca 80%. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med stort vårdbehov.
Vill du arbeta som assistent till en kille på 14 år, som gillar bokläsning, tv spel, musik och sina katter. Arbetet kan vara både intensivt och med lugna stunder. Du bör gilla båda varianterna för att trivas hos oss.
Vi söker nu ytterligare en assistent till, ett nattvikariat på ca 80% arbetstid 12h vaken natt. Rullande schema.
Vi startar gärna en omgående introduktion.
Arbetet innebär att hjälpa vår kund att få sina behov tillgodosedda i såväl de vardagliga rutinerna med medicinhantering, som med aktivering och positionering.
Du arbetar i en stor assistans, där du kommer att få arbeta både självständigt och i grupp i familjemiljö. Du behöver även vara initiativrik och framåt för att hjälpa pojken i sociala sammanhang och när hjälpbehov uppstår.
Vi tror att du som söker är ansvarstagande, trygg och stark som person (för positionering, annars finns liftar) Hjälpmedel finns på arbetsplatsen och introduktionen kommer ge dig ett lärande av såväl kontrakturprofylax, medicinering och kommunikation.
• Det är lika viktigt att vara självgående som att kunna samarbeta med andra. Flytande svenska i skrift och tal är en förutsättning. Dokumentation sker skriftligt. Erfarenhet prioriteras men är inte ett krav. All upplärning sker på arbetsplatsen. I hemmet finns katt.
Arbetsplatsen ligger strax utanför Vetlanda. Bil och körkort är ett måste för att ta sig till arbetsplatsen.
Poolarna Assistans har kollektivavtal i Almega och vi värnar om våra anställda. Din röst är viktig. Vi vill gärna ha med dig i vårt team.
Välkommen att maila din ansökan redan idag till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande. Utdrag ur belastningsregistreret är ett krav då kunden är ett barn och detta uppvisas vid intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Natt80%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197)
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9487492