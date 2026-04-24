6 Seniora Java-Utvecklare Till Edge Associates (sundsvall)
2026-04-24
Vi söker 6 Java-utvecklare till EDGE Associates!
Plats: Sundsvall / Delvis distans (upp till 60 % distans)
Om rollen
Vill du vara med och bygga framtidens digitala tjänster för en viktig myndighet i Sverige?
Vi på EDGE Associates expanderar kraftigt och söker nu upp till sex duktiga Java-utvecklare till vårt team. Som anställd hos oss kliver du direkt in i ett spännande uppdrag där samarbete, korta feedbackloopar och tät dialog med verksamheten står i centrum. Du blir delaktig i hela utvecklingsprocessen - från idé till färdig lösning.
Arbetet bedrivs i agila team med stort eget ansvar, där vi hämtar inspiration och struktur från SAFe. Vi fokuserar på att bygga robusta lösningar med hög prestanda och säkerhet i en modern teknisk miljö.
Teknisk miljö: Java (Spring Boot), Maven, Docker, Kubernetes, Kafka, Vue 3, Jboss, WSO2 och Camunda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Systemutveckling med fokus på Java Spring.
Arbete med CI/CD-flöden och containerhantering (Docker/Kubernetes).
Utveckling av mikrotjänster och API-hantering via WSO2.
Säkerställa driftbarhet, prestanda och IT-säkerhet i alla leveranser.
Frontend-utveckling i Vue 3 samt tillgänglighetsanpassning enligt WCAG.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en drivande lagspelare med djup teknisk kompetens och förmågan att arbeta självständigt i komplexa projekt.
Vi söker dig som har:
Mycket god erfarenhet av Javautveckling (Java Spring).
Erfarenhet av CI/CD samt containerhantering med Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av arbete med applikationsservrar, framförallt Jboss.
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska (CV ska vara på svenska) och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av TDD och BDD (t.ex. Cucumber/Gherkin).
Erfarenhet av Frontend-utveckling i Vue 3.
Erfarenhet av API-hantering via WSO2 och Micro-services.
Erfarenhet av arbete i agila miljöer med SAFe som ramverk.
Kunskap om tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.1.
Vana av verktyg som Jira, Confluence, GitLab och Figma.
Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och samhällskritiska projekt. Vi erbjuder:
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön där du får merparten av intäkterna du genererar.
Flexibilitet & Balans: Möjlighet till distansarbete i samråd med kund.
Utmanande uppdrag via våra över 30 egna direktavtal med stora aktörer.
Stark teamkultur där vi delar kunskap och värderar tekniskt hantverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: careers@edgeassociates.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge Associates AB
(org.nr 559054-3152), http://www.edgeassociates.se
851 00 SUNDSVALL
9873130