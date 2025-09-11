58 årig man på Södermalm, söker helgtimmis samt bemanning.
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag söker dig som i dagsläget kan arbeta 2,5 timme om dagen under lördagar och söndagar.
Söker även dig som kan ha bemanning och hoppa in måndag-fredag mellan 8-10 samt 12-16 med kort varsel.Jag ser gärna att du är 30+, har god fysik och har goda kunskaper i svenska.
I arbetsuppgifterna ingår, förflyttningar med Turner, hjälp med hygien, tillredning av måltider, påklädning och andra eventuella vardagsbestyr.
Jag sitter i rullstol sedan tre år efter en stroke som har gjort att jag har begränsad rörlighet i mina händer och ben. Därför behöver jag stöd med olika saker i vardagen. Mina begränsningar är enbart fysiska och inte kognitiva.Jag ser fram emot din ansökan !
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9505020