50%-ig tjänst som personlig assistent
Jag söker en personlig assistent för arbete måndag-fredag kl. 06.30-10.30.
Arbetet innebär assistans i morgonrutiner inför arbetsdag, bland annat hjälp med på- och avklädning, intimhygien samt andra praktiska moment i vardagen. Arbetet kräver noggrannhet, respekt för personlig integritet och förmåga att arbeta nära en annan person.
Arbetet utgår oftast från Liljeholmen och avslutas vanligtvis i Farsta där jag arbetar.
Jag söker dig som
• är punktlig och pålitlig
• är lyhörd och lättlärd
• arbetar noggrant
• är smidig och har tillräcklig fysik när situationen kräver det
Arbetet kräver att du kan vara diskret och hålla en låg profil i vissa situationer, samtidigt som du är uppmärksam och redo när assistans behövs.
Min assistans bygger på ett professionellt förhållningssätt där rollen är att assistera utifrån mina behov, inte att fungera som socialt sällskap. Arbetet passar dig som är trygg i att arbeta nära en annan människa utan att själv behöva ta social plats.
Jag lever tillsammans med min fru och vi har båda personlig assistans i hemmet. Assistenter arbetar inte tillsammans, och under arbetspass förväntas man inte föra samtal med andra assistenter. Detta för att värna hemmets privata miljö.
Introduktion ges och jag arbetsleder själv assistansen.
Lön: 155 kr/timme exklusive semesterersättning
Kollektivavtal: Fremia-Kommunal
Skicka gärna några rader om dig själv och varför arbetet skulle passa dig. Ersättning
155kr per timme exklusive semesterersättning som tillkommer. Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
