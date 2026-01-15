3451 Köksmästare och Chefskock
Lilla Hasselbacken AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Hasselbacken AB i Stockholm
Lilla Hasselbacken Restaurant * Café * Wärdshus anno 1866 - är en året runt öppen restaurang som serverar frukost,lunch,middag,kafferep,bar, live jazz, grill mm. Profilen är svensk mat med internationella inslag. Fullständiga rättigheter.
Långa dagar med sena öppettider. Öppet varje dag året runt såsom jul nyår midsommar ALLA röda dagar, helger, storhelger.
Svensk husmanskost samt a la carte bakning bistro kaffe kassa vana lokalvård mis en place disk allt inom restaurangen förekommande uppgifter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
CV per post till företagets adress märkt med annons ID Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AF Annons ID". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Hasselbacken AB
(org.nr 556262-8197)
Djurgårdsslätten 78 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9687211