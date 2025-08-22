29-årig kille på Söder söker personlig assistent!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB
2025-08-22
Jag bor i egen bostad och behöver ditt stöd för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Nu söker jag en personlig assistent som kan stödja mig i min vardag. Jag har autism och en synskada, vilket innebär att jag behöver hjälp av mina assistenter för att klara av olika uppgifter och aktiviteter.
För att framgångsrikt kunna axla rollen som min personliga assistent är god erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPD) av avgörande betydelse.
Du kommer att stötta mig med allt från att kommunicera till hushållssysslor, delta i mina intressen och hjälpa mig att ha meningsfulla dagar. Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på mina behov för stunden.
Du som söker är en trygg person med stor självinsikt och god fysik. Förmågan att arbeta självständigt, lösningsorienterat och med en positiv attityd är avgörande.
Det är viktigt för mig att du kan uttrycka dig lätt och vara en god kommunikatör. Du behöver ha lätt att snabbt anpassa dig till olika situationer, vara punktlig och ordningsam.
Du behöver vara rökfri och behärska flytande svenska i tal och skrift, då en stor del av rollen innebär att vara mitt kommunikationsstöd.
Omfattning: Timanställning med fasta pass.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
