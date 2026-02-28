1-6, F-3 lärare
2026-02-28
Vi växer!
Är du intresserad av att arbeta på en skola med engagerade kollegor i en verksamhet med små grupper om 15 elever?
Då ska du inte tveka på att söka tjänsten. Vi är en f-9 skola som i nuläget är ca 270 elever. Skolan växer och har ett behov av dig som är en engagerad lärare som gillar att stärka barn i sin undervisning genom ett relationellt och tryggt förhållningssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: petra.dahlen@friskolan.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1-6,1-3 lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mona Hurtig Skol AB
(org.nr 556520-4129)
Snödroppevägen 8 (visa karta
)
442 70 KÄRNA Arbetsplats
Friskolan i Kärna Jobbnummer
9769434