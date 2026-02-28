1-6, F-3 lärare

Mona Hurtig Skol AB / Grundskollärarjobb / Kungälv
2026-02-28


Vi växer!
Är du intresserad av att arbeta på en skola med engagerade kollegor i en verksamhet med små grupper om 15 elever?
Då ska du inte tveka på att söka tjänsten. Vi är en f-9 skola som i nuläget är ca 270 elever. Skolan växer och har ett behov av dig som är en engagerad lärare som gillar att stärka barn i sin undervisning genom ett relationellt och tryggt förhållningssätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: petra.dahlen@friskolan.nu

Arbetsgivare
Mona Hurtig Skol AB (org.nr 556520-4129)
Snödroppevägen 8 (visa karta)
442 70  KÄRNA

