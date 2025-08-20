1-2st Plattsättare sökes

Karlsson Kakel & Bygg AB / Murarjobb / Svedala
2025-08-20


söker 1-2 stycken Plattsättare.
Du kommer mestadels jobba självständigt men även med dina kollegor.
lön enligt ök samt service bil tilldelas.
krav för att söka ska vara.
• Vuxen utbildning eller Gymnasieutbildning är ett krav.
• 2-4 års erfarenhet inom plattsättning
• B-körkort
• Svenska i tal & skrift
• Vara självgående
• meriterande om du har BKR utbildning.

maila ett cv samt en beskrivning av dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Via mail
E-post: Kontakt@karlssonskakel.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker Plattsättare tjänsten".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlsson Kakel & Bygg AB (org.nr 559304-8027)
Timotejgatan 7 (visa karta)
233 39  SVEDALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9468282

