1-2st Plattsättare sökes

söker 1-2 stycken Plattsättare.
Du kommer mestadels jobba självständigt men även med dina kollegor.
lön enligt ök samt service bil tilldelas.
krav för att söka ska vara.
• Vuxen utbildning eller Gymnasieutbildning är ett krav.
• 2-4 års erfarenhet inom plattsättning
• B-körkort
• Svenska i tal & skrift
• Vara självgående
• meriterande om du har BKR utbildning.
maila ett cv samt en beskrivning av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Via mail
E-post: Kontakt@karlssonskakel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker Plattsättare tjänsten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsson Kakel & Bygg AB
(org.nr 559304-8027)
Timotejgatan 7 (visa karta
)
233 39 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468282