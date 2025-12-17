1-2 laboratorieassistenter inom geografiska informationssystem (GIS)
2025-12-17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som GIS-laboratorieassistent stödjer du datorbaserad undervisning i GIS-kurser.
Din huvudsakliga uppgift är att handleda och bistå studenter under GIS-laborationer. Detta inkluderar att besvara frågor och ge vägledning i olika GIS-uppgifter och övningar.
Du kommer att stödja studenter som arbetar med följande programvaror och moment:
Programvara: ArcGIS Pro, ArcGIS Online, QGIS och FME
Metoder och moment:
• Nätverksanalys
• Multikriterieanalys
• Spatial statistik
• Story Maps
Kvalifikationer
• Goda kunskaper i geografiska informationssystem (GIS)
• Praktisk erfarenhet av att arbeta med ArcGIS Pro, ArcGIS Online och QGIS
• Förmåga att tydligt förklara GIS-koncept och arbetsflöden för studenter
• Erfarenhet av eller förståelse för nätverksanalys, multikriterieanalys, spatial statistik och Story Maps
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar under laborationstillfällen
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav
Övrig information
Tjänsten lämpar sig för studenter eller nyutexaminerade inom geografi, geoinformatik, GIS, miljövetenskap eller närliggande områden. Tidigare erfarenhet som lärarassistent eller laboratorieassistent är meriterande men inget krav.
Detta är en tidsbegränsad anställning om 20% under en period om 4-5 månader med start januari/februari 2026 och till och med 10 juni 2026.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
