YumYum Söker Wok kock
WOKKOCK SÖKES
Vi söker en wokkock till vårt kök inom asian fusion.
Hos oss jobbar du i ett högt tempo där kvalitet, effektivitet och struktur går hand i hand.
Om rollen
Du ansvarar för wokstationen och är en viktig del av kökets flöde. Arbetet innebär allt från matlagning till förberedelser och att säkerställa att köket håller en hög standard genom hela arbetspasset.
Vi söker dig som:
Är snabb, effektiv och stresstålig
Kan hantera flera moment samtidigt utan att tappa fokus
Har god planeringsförmåga och ligger steget före
Är självgående men fungerar bra i team
Har en hög arbetsmoral och tar ansvarPubliceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Tillagning av wokrätter
Förberedelser och råvaruhantering
Skärning av grönsaker
Beställning av varor
Disk och löpande köksarbete
Renhållning och hygienrutiner
Vi erbjuder:
Ett stabilt arbete i ett växande koncept
Ett strukturerat kök med tydliga rutiner
Möjlighet att utvecklas
Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV och Personliga brev, gärna med bild och ålder.
(Erfarenhet är meriterande, inte ett krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: skiftinge@yumyum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YumYum Skiftinge AB
(org.nr 559302-5595)
Vicusgatan 16 (visa karta
)
633 54 ESKILSTUNA Arbetsplats
YumYum Skiftinge Jobbnummer
9886793