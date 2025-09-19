Yttre befäl till Nyköping
2025-09-19
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Eskilstuna
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Arbetsuppgifter
I rollen som yttre befäl utgår du från ett verksamhetsansvar med problembilden i lokalpolisområdet. Detta innebär att du, i samverkan med BF/IGV-gruppcheferna, kommer arbeta med och leda ingripandeverksamhetens planlagda verksamhet mot lokalt uppsatta mål. Vidare förväntas du vid behov eller på uppdrag från vakthavande befäl, leda insatser i polisområdet/regionen.
I rollen som yttre befäl leder du den händelsestyrda verksamheten som en av vakthavande befälets främsta ledningsresurser.
I rollen ingår:
• att fortlöpande hålla sig uppdaterad om lokalpolisområdets planerade verksamhet samt leda denna på uppdrag av BF/IGV-gruppcheferna
• att leda eftersök av försvunnen person (EFP)
• att leda arbetet på brottsplats
• att ansvara för uppföljning av det händelsestyrda arbetet och de uppgifter som befälet i övrigt fått ansvar för, exempelvis en planlagd insats
• att ansvara så långt som möjligt för att långtgående förstahandsåtgärder vidtas och kvalitetssäkras
• att påbörja, inrikta och samordna yttre ledning vid allvarliga ordningsstörningar
• att samverka vid kris och ordningsstörningar i samhället
• att planera, leda och följa upp särskild händelse
• som ansvarigt yttre befäl i polisområdet leda den händelsestyrda verksamhetenKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
• Är Polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
• Har aktuell erfarenhet av att ha arbetat som polis i minst 3 år i yttre tjänst
• Minst 6 månader sammanhängande arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare.
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Har god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Aktuell erfarenhet av att planera, leda och genomföra hastigt uppkomna/planerade insatser
• Aktuell erfarenhet/kunskap om brottsutredande verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis utredningsrotation
• Aktuell erfarenhet/kunskap om brottsförebyggande verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis som områdespolis
• Utbildning/erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• Ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
ÖVRIGT
Placeringsort: Nyköping
Funktion: Polisinspektör med funktion som yttre befäl
Välkommen med din ansökan i form av CV och urvalsfrågor. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se
