Ytbehandlare - Rostfritt

R-Produktion AB / Maskinoperatörsjobb / Vimmerby
2025-09-16


Platsannons: Ytbehandlare till R-Produktion i Vimmerby


Publiceringsdatum
2025-09-16

Om företaget
R-Produktion är ett företag med anläggningar i Vimmerby och Kil. Vi är specialister på tillverkning och ytbehandling av detaljer i rostfritt stål. Hos oss värdesätter vi noggrannhet, effektivitet och en stark laganda.

Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och noggrann ytbehandlare till vår anläggning i Vimmerby. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta betning och elpolering, vilket kräver noggrannhet.

Dina arbetsuppgifter
Utföra ytbehandling av rostfritt stål genom dopbetning och elpolering.
Säkerställa att alla artiklar uppfyller våra kvalitetskrav.
Paketering av behandlade artiklar.

Kvalifikationer
Erfarenhet av industriarbete är meriterande.
Truck och -traverskort är meriterande.
Noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God problemlösningsförmåga och en vilja att lära sig och utvecklas.

Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rory@r-produktion.com. Vi tillämpar löpande urval, dvs tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag har löpt ut.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via mejl: rory@r-produktion.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: rory@r-produktion.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Ytbehandlare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R-Produktion AB (org.nr 556365-3806), https://www.r-produktion.com/
Lagergatan 4 (visa karta)
598 40  VIMMERBY

Kontakt
Rory Barraza
rory@r-produktion.com

Jobbnummer
9512395

