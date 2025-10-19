Yrkesstolt Lönechef/ Hrbp
2025-10-19
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-19Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad.
Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Astar har haft en stark tillväxt efter sommaren och vi börjar närma oss 300 medarbetare spridda på 24 enheter från Haparanda till Malmö. Detta ger en bra grund för att ta hem vår löneservice som vi haft externt utanför bolaget. Tillväxten ger också ett högt tryck på HR så därför tänker vi oss en blandad tjänst med ansvar för löneservice från ax till limpa samt stöttning mot HR i processer, chefsstöd och strategier som går hand i hand med lön.
På Astar strävar vi efter att hitta nya sätt att utveckla och samarbeta över avdelningarna, så lön och HR sitter tight ihop med Ekonomi, IT och Teknik. En stor spännande utmaning till våren, när tjänsten ska tillsättas, är implementering av ett nytt lönesystem och AI-utveckling av våra interna processer mellan våra avdelningar.
I rollen ingår:
Leda och utveckla löneservice mot AI och framtidens lönehantering
Implementering av nytt lönesystem tillsammans med vår externa part BDO
Systemansvar för det nya lönesystemet
Säkerställa korrekt och effektiv lönehantering
Ansvara för lönepolicy, rutiner och system
Samverka med HR, ekonomi och IT/Teknik
Följa lagar, kollektivavtal och skatteregler
Rapportering till ledning och myndigheter
Hantera revisioner och underlag till ekonomibyrån
Vem söker vi
Rollen är bred och på en hög senior nivå. Du ensam ska hantera löneservice och samtidigt samarbeta med HR chef som också är chef för denna tjänst. Vi söker dig med gedigen erfarenhet av löneservice och till viss del HR samt ett stort intresse för utveckling och samarbete över avdelningar för att skapa framtidens LÖN/HR-service. För att trivas i tjänsten och klara arbetet behöver du vara självgående, drivande med förmåga att samarbeta. Du trivs med och klara att arbeta högt och lågt, med stort och smått och vet hur du använder din erfarenhet för att utveckla och våga förändra och förändras.
Till detta får du stor frihet under ansvar och tjänsten är en hybridtjänst där du behöver vara på Astars huvudkontor i Solna med jämna mellanrum. Hur mycket och när beslutas i samråd vid anställning.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi och/eller HR
Erfarenhet av löneadministration från ax till limpa och ledarskap
Goda kunskaper i lönesystem, lagkrav och skatteregler
Meriterande med certifieringar eller fortbildningar inom lön
Utöver detta söker vi dig som har minst 5 års erfarenhet av löneservice med hela spannet, från bolag med 250 medarbetare och uppåt. Erfarenhet från löneservice inom koncern är meriterande. Vi ser också att du har kunskap och erfarenhet av HR processer och känner dig trygg med att arbeta crossover på de båda avdelningarna.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Tjänsten startar i mars 2026 men vi räknar de att vara klara med rekryteringen under november månad. Så vänta inte utan ansök idag!
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
171 45 SOLNA Jobbnummer
