Yrkeslärare till el- och energiprogrammet
2025-08-28
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Är du en erfaren Elektriker som vill dela med dig av dina kunskaper, eller bara vill prova på en ny utmaning i livet? Vi söker nämligen en ny yrkeslärare!
Om Kunskapsförbundet
Kunskapsförbundet är en drömfabrik där människor genom utbildning får chans att nå sina drömmar.
Med framtidslust och kompetens hjälper vi våra elever att bli redo för morgondagen - som medmänniskor, som medarbetare och som världsmedborgare. Ett viktigt uppdrag som vi utför med stolthet, engagemang och glädje.
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många roliga möten och bra arbetskamrater. Vi utvecklar skolan och jobbar mycket med kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, ditt eget och elevernas.
Det är viktigt för oss att du tycker om att arbeta med utveckling och samarbete såväl inom arbetslaget som organisationen samt kontakter med verksamheter utanför vår organisation. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling inom formativ, likvärdig bedömning och kollegialt lärande. Som lärare hos oss möter du personer från många kulturer och med olika språklig bakgrund. Du gillar nya utmaningar och har förmågan att motivera eleverna i deras lärande och kommunicerar på ett positivt, lyhört och tydligt sätt.
Vi erbjuder:
- En utvecklande och stimulerande roll där du får möjlighet att växa både som tekniker och som pedagog.
- En trygg arbetsplats med bra arbetsvillkor och förmåner.
- Möjligheter att vara med och forma framtidens arbetskraft inom teknik.
- Ett nära samarbete med andra fantastiskt bra yrkeslärare och en engagerad skolledning.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och mentorskap för elever och utöver detta ligger fokus på att förbättra elevernas lärande genom systematisk skolutveckling. Hos oss är du delaktig i den utvecklingen på flera plan - elevernas, ditt eget och organisationens. Styrdokumentens skrivningar om att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genomsyrar hur vi organiserar såväl undervisning som kompetensutveckling. Förbundets storlek är en styrka, den entusiasm och erfarenhet våra medarbetare besitter skapar förutsättningar för kollegialt lärande i såväl ämnes- som programarbetslag.
Vi söker dig som är driven och engagerad och som vill vara med att utveckla el- och energiprogrammet på Birger Sjöberg gymnasiet. Du kommer att ingå i arbetslaget, som idag består av nio lärare. Arbetet med eleverna sker i en sammanlänkad lärmiljö mellan de olika inriktningarna med ett nära samarbete såväl mellan samtliga yrkeslärare som med de lärare som undervisar i de gymnasiegemensamma ämnena.
Du behöver vara trygg i att arbeta med ungdomar och uppvisar en god förmåga att motivera eleverna i deras lärande och du kommunicerar på ett positivt, lyhört och tydligt sätt. Du är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som föräldrar och kollegor.
Vi söker dig som:
- Har behörighet, erfarenhet och kunskap inom Ellära, Elektroteknik, Elteknik, Energiteknik och Installationsteknik.
- Har ett intresse för undervisning och att dela med dig av din kompetens till andra.
- Är nyfiken på att arbeta med människor och bidra till att utveckla framtidens yrkesproffs.
- Är pedagogisk, tålmodig och har ett stort engagemang för att skapa en lärorik och inspirerande miljö för studenter.Kvalifikationer
- Legitimerad yrkeslärare inom el med behörighet inom ellära, elektroteknik, elteknik och energiteknik samt installationsteknik.
- Relevant teknisk utbildning och arbetslivserfarenhet inom elektrikerområden. Övrig information
- Tjänsten är en tillsvidareanställning (med provanställning) såvida du är behörig lärare.
- Även du som studerar till yrkeslärare eller kommer direkt från arbetslivet är välkommen att söka.
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad för framtidens tekniker? Skicka din ansökan och CV till oss på Kunskapsförbundet och bli en del av vårt engagerade lärarlag!
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
