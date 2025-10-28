Yrkeskunnig isoleringsmontör

S.v Isolering & Riv AB / Montörsjobb / Stockholm
2025-10-28


Sökande kommer att arbeta med teknisk isolering vilket betyder att man ska montera isoleringsmaterial på ventilationskanaler eller rör. Yrkeserfarenhet, utbildning, behörighet att utföra brandfarliga arbeten är meriterande.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: sv.bygger@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Isoleringsmontör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
S.V Isolering & Riv AB (org.nr 556772-0528)

Arbetsplats
S V Isolering & Riv AB

Kontakt
Arbetsledare
Abraham Harutunjan
sv.bygger@gmail.com

Jobbnummer
9578532

