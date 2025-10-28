Yrkeskunnig isoleringsmontör
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S.v Isolering & Riv AB i Stockholm
Sökande kommer att arbeta med teknisk isolering vilket betyder att man ska montera isoleringsmaterial på ventilationskanaler eller rör. Yrkeserfarenhet, utbildning, behörighet att utföra brandfarliga arbeten är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: sv.bygger@gmail.com Arbetsgivarens referens
