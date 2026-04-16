Yrkesarbetare driftområde Tierp
The We Select Company AB / Anläggningsarbetarjobb / Tierp Visa alla anläggningsarbetarjobb i Tierp
2026-04-16
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Tierp
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
, Uppsala
eller i hela Sverige
Gillar du struktur, variation och att få saker att fungera på riktigt?
Vill du ha ett jobb där du ser resultatet av ditt arbete varje dag - och samtidigt blir en viktig del av ett bolag på stark tillväxtresa?
Då kan rollen som yrkesarbetare hos Presis Vägdrift vara helt rätt för dig.
Vi är ett litet, sammansvetsat team med stora ambitioner. Här kombineras entreprenörsanda med tydliga mål - och vi jobbar tillsammans för att göra infrastruktur smartare, smidigare och faktiskt lite roligare.
Din vardag hos oss
Hos oss får du ett varierat och praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Du jobbar nära verkligheten och bidrar till att vägar och omgivning fungerar som de ska - året runt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skyltarbeten
Skötsel av grönområden, t.ex. slyröjning
Säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet
Mindre anläggningsarbeten, som trumbyten
Du ingår även i vår beredskapsorganisation, både vinter och sommar - en viktig del av uppdraget där du verkligen gör skillnad.
Mer än bara ett jobb
Det här är inte bara en roll - det är en chans att vara med och bygga något.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där du som medarbetare är med och lägger grunden för framtidens bolag. Hos oss får du:
Trygghet i ett bolag med starka ägare och långsiktighet
Kollegor med erfarenhet, driv och laganda
Möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten
Dina egenskaper
Erfarenhet inom drift och underhåll av väg eller anläggning
C-körkort (krav)
Vana att arbeta med digitala verktyg
Och att du är
Flexibel och lösningsorienterad
Noggrann och ansvarstagande
Självständig - men också en lagspelare
Ansök redan idag!
Urval sker löpande - så vänta inte med din ansökan. Senast 7 maj vill vi ha din ansökan.
Placeringsort är Tierp där vi söker en tillsvidareanställning.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef: Thomas Umberg +4672 - 217 65 98 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.presisvagdrift.se/
Industrigatan 2 (visa karta
)
815 35 TIERP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Presis Vägdrift Tierp Jobbnummer
9859242