Workstream Lead Textil
Din nya roll
Vill du vara med och driva den digitala omställningen inom textilindustrin och bidra till EU:s hållbarhetsinitiativ? Vi söker nu en erfaren konsult som Workstream Lead till ett spännande projekt inom Digital Product Passport (DPP). Som Workstream Lead får du en nyckelroll i att leda textilorganisationen och dess leverantörer genom en digital transformationsresa. Du ansvarar för att samla in, kvalitetssäkra och harmonisera data, definiera standarder samt utveckla processer och arbetssätt i nära samarbete med DPP Core Team. Ditt arbete blir avgörande för att vår kunds textilprodukter ska uppnå full DPP-efterlevnad senast den 31 december 2026.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kartlägga befintliga data från identifierade textilleverantörer (As-Is).
Utföra gap-analyser och identifiera brister mellan nuläge och kommande krav (To-Be).
Säkerställa korrekt och digitalt tillgängliga data i avsedd plattform enligt DPP-ramverket.
Definiera och etablera processer och arbetssätt som möjliggör skalbarhet för framtida produkter.
Bidra till organisationens digitala mognadsresa genom att integrera hållbarhetsprocesser i det dagliga samarbetet med leverantörer.
Rapportera status och framsteg till projektledning och linjeorganisation.
Identifiera och kommunicera risker, beroenden och åtgärdsplaner.
Stödja styrgruppsrapportering och säkerställa att projektets mål uppnås.
Här får du en unik möjlighet att påverka framtidens textilindustri, arbeta med EU-drivna hållbarhetsinitiativ och göra verklig skillnad i hela värdekedjan.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 5 års erfarenhet av projekt- eller workstreamledning, gärna inom textil- eller modeindustrin.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med externa parter och leverantörer, helst på global nivå.
Gedigen erfarenhet av data management i komplexa värdekedjor.
God förståelse för EU:s hållbarhetsregelverk (t.ex. DPP, CSRD eller liknande).
Meriterande: Erfarenhet från digital transformation eller datarelaterade hållbarhetsinitiativ.
Vem är du?
Du har en naturlig förmåga att inspirera, samordna och skapa samsyn - både internt och i samarbetet med leverantörer. Med starka kommunikativa färdigheter kan du växla smidigt mellan operativa detaljer och ett strategiskt helhetsperspektiv. Din strukturerade och analytiska problemlösningsförmåga gör att du alltid har blicken på långsiktig skalbarhet och robusta processer. Samtidigt trivs du i en dynamisk projektmiljö där du med lätthet kan arbeta både strategiskt och operativt.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Uppskattas till 80% men kan uppgå till 100% vid behov. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: 2025-10-20 Slut: 2026-12-31 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett svenskt multinationellt företag som tillverkar maskindrivna utomhusprodukter. De har en stark passion för innovation och miljöomsorg. Ersättning
