Workplace Engineer, Solna
PostNord Group AB / Supportteknikerjobb / Solna
2025-11-13
Workplace-avdelningen har
idag cirka 15 teammedlemmar som ansvarar för PostNords IT-arbetsplats för både
administrativ och produktionspersonal. IT Arbetsplatsen är under ständig
utveckling och vi strävar alltid efter säkra, pålitliga och användarvänliga tjänster.
I vårt arbete håller vi kontinuerligt ett öga på PostNords övergripande vision
och strategier för att säkerställa att IT Arbetsplatsen möjliggör och stödjer
företagets marknadspositionering. Vi söker nu framåtlutade Workplace
I rollen som Workplace Engineer,
I rollen som Workplace Engineer,
kommer du att arbeta med både interna kollegor och externa leverantörer. Kommunikation
är viktig för rollen vilket ställer höga krav på språkförståelse vilket
omfattar svenska samt engelska.
Rollen innebär bland
annat att arbeta med:
Design
och strategi:
- Samarbeta med
Service Managers och intressenter för att förstå och stötta affärsmål.
- Rekommendera
nya teknologier och branschpraxis.
Lösningsrådgivning
och optimering:
- Leda
implementeringen av strategier och säkerställa att standarder följs.
- Samarbeta med
olika team för att integrera lösningar.
- Ge råd om
optimering av teknologier.
Intressentsamarbete
och kommunikation:
- Erbjuda vägledning
och konsultation.
- Översätta
behov till konkreta tekniska krav.
Denna tjänst erbjuder dig
möjlighet att bidra med din expertis i en strategisk och samarbetsinriktad roll
för att skapa en modern och effektiv IT-arbetsplats.
- Kunskap eller Teknikintresse inom något eller flera av dessa områden: Citrix, Intune & applikationshantering, Mobile Device Management, utskriftshantering, Active Directory.
- Strävan efter förbättring, optimering och effektivisering.
- Förmåga att arbeta självständigt, driva uppgifter i mål och effektivt kan samarbeta på distans.
- Kommunikations- och interpersonella färdigheter för att effektivt samarbeta med intressenter på olika nivåer.
- Svenska och engelska, flytande i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationerErfarenhet av:
- Projektledning.
- ITIL-processer och agila ramverk.
- Outsourcade IT-miljöer.
- Större komplexa IT-miljöer.
- Relevanta certifieringar (t.ex. Citrix Certified Expert - Virtualization, Microsoft Certified: Enterprise Administrator Expert).
Vi tror att du är en person som redan har ett stort intresse för området digital arbetsplats. Ditt arbetssätt är inkluderande, strukturerat och ansvarsfullt. Du är kommunikativ, lätt att samarbeta med och säkerställer att ditt arbetssätt skapar och vårdar långsiktiga relationer. Inom Workplace välkomnas medarbetare med olika bakgrund och kunskapsnivåer där vi högt värderar personligheten.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en roll som en del av vårt dynamiska team som inkluderar tjänsteansvariga, engineers och en chefsarkitekt. Roller inom Workplace är dedikerade till vissa lösningsområden och ansvarar för att styra outsourcade arbetsplatstjänster och/eller några av de internt hanterade tjänsterna. Det dagliga arbetet varierar i en internationell miljö med ständigt nya utmaningar och snabba beslut. Här har du möjligheter att utveckla kreativa lösningar och arbeta i en prestigelös grupp där vi gemensamt hjälper till att nå våra mål. PostNord är en av Sveriges största arbetsplatser och vi erbjuder trygga anställningsvillkor och förmåner. Utöver de förmåner som nämns ovan erbjuder vi:
- Flexibel hybrid arbetsplats. Se filmen om vårt kontor.
- Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
- Goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
- Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på Arkens gym och simhall
- Personalförmåner genom PostNord Plus - vår personalstiftelse
Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer tillhandahållandet av posttjänster till hushåll och företag i Sverige och Danmark. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är i ständig omvandling och arbetar konsekvent för att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare, allt för att uppnå vår vision att vara Nordens favorittransportör. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att arbeta och växa med. Läs mer på postnord.com
Ansök
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. Om du har frågor eller funderingar, vänligen maila susanne.wetterstrand@postnord.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Här kan du läsa mer om våra fackliga kontakter
PostNord offers communications and logistics solutions to, from and within the Nordic region. With our expertise and a unique distribution network, we are developing the basis for tomorrow's communication, e-commerce, distribution and logistics.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
