Avdelningen för Kommunikation & Kundservice leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Vi strävar efter att vara en kommunikationsavdelning som skapar värde för kommunens verksamheter och för alla som bor, verkar och vistas i Nyköpings kommun. Vi ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens externa och interna kanaler, formgivning och innehåll, strategiskt och operativt kommunikationsstöd, kriskommunikation och ledningsstöd. Här finns kreativa kollegor med olika kompetenser. Vi vet att vi får bäst resultat när vi arbetar tillsammans och våra uppdrag är en blandning av långsiktiga projekt och snabbt agerande. Avdelningen har en enhet för grafisk produktion och webbutveckling och en enhet för verksamhetsstöd till kommunens divisioner. Till avdelningen hör även kommunens kundserviceorganisation med kontaktcenter, internservice, post och tryckeri.
Nu söker vi en erfaren webbkommunikatör med ett stort intresse för samhällsfrågor.
Kom och bli en del av ett kompetent och härligt gäng som vill göra skillnad för Nyköpings invånare!Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som webbkommunikatör är brett, omväxlande och utmanande. I din roll kommer du att arbeta både strategiskt och operativt och ha ett nära samarbete med division Utbildnings ledning och chefer. Organisatoriskt tillhör du en grupp med erfarna kommunikationsstrateger, kommunikatörer, webbutvecklare och grafisk formgivare på den centrala avdelningen Kommunikation & Kundservice. Här bidrar vi med olika kompetenser, arbetar mycket i team och hjälper varandra i både stora och små frågor och förstås vid snabba behov.
Som webbkommunikatör och huvudredaktör ansvarar du för att utveckla, förvalta och kvalitetssäkra Nyköpings kommuns externwebb och intranät. Du säkerställer att våra digitala kanaler är tillgängliga, användarvänliga och stödjer både invånare och medarbetare i deras behov av information och service.
I rollen ingår att:
* Vara huvudredaktör för kommunens externwebb och intranät
* Ansvara för struktur, innehåll, kvalitet och utveckling av webbplatserna
* Säkerställa att innehåll följer lagkrav kring tillgänglighet, klarspråk, GDPR och offentlighet
* Driva arbetet med webbstruktur, navigering och användarupplevelse utifrån användarnas behov
* Utbilda, stötta och samordna kommunens webbredaktörer
* Ta fram riktlinjer, arbetssätt och rutiner för publicering på webb och intranät
* Arbeta strategiskt med innehållsutveckling och kontinuerlig förbättring av våra digitala kanaler
* Följa upp, analysera och utveckla webbplatserna med stöd av statistik och användarinsikter
* Leda och delta i webbrelaterade utvecklingsprojekt
* Tätt samarbete med webbutvecklare kring felsökning, test och kravställande på ny- och vidareutveckling av funktioner på webbplatserna
* Fungera som kontaktperson mot kommunnätverket Digidig
I rollen ingår även kommunikatörsuppdrag med fokus på internkommunikation, där du:
* Planerar och producerar innehåll till intranätet
* Stöttar centrala verksamheter i deras interna kommunikation
* Deltar i kommunikationsinsatser och kampanjer
* Bidrar till utvecklingen av kommunens interna kommunikationskanaler och arbetssättKvalifikationer
Du som söker ska ha:
Högskoleexamen inom kommunikation eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten.
• Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunikationsområdet.
• Minst 3 års erfarenhet av operativt arbete med innehåll på webben
• Kunskap om digital tillgänglighet
• Erfarenhet att jobba med analys och uppföljning av webbplatser
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Förmåga att följa principerna för klarspråk och svenska skrivregler
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Erfarenhet av Optimizely eller liknande CMS från de 3 senaste åren
Meriterande är:
• Erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av att ha stöttat verksamheter med rådgivning, coachning och genomförande av kommunikationsinsatser
Du har stort intresse och engagemang för samhällsfrågor i allmänhet och kommunikation i synnerhet.
• Du är en erfaren och driven kommunikatör/webbredaktör. Du har förmåga att sätta dig in i komplexa sammanhang snabbt och har en välutvecklad förmåga att se helheter och samband. Du kan hantera ett stort antal uppdrag parallellt, har struktur i arbetet och är bra på att planera, prioritera och leverera på utsatt tid. Samtidigt har du inga problem med att snabbt ställa om när förutsättningarna ändras.
• är drivande och målinriktad och tar initiativ som utvecklar verksamheten mot uppställda mål.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du tar egna initiativ och är en trygg teamspelare som har ett prestigelöst förhållningssätt både till kollegor och uppdragsgivare. Du har en bred erfarenhet av en kommunikatörs verktygslåda och webbarbete alltid med målgruppen i fokus.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta att arbeta både operativt och strategiskt. Och självklart vet du, precis som vi, att det blir bäst resultat när vi jobbar tillsammans!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
