VVS-montör Uppsala
2025-12-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands Väsby
, Västerås
, Gävle
, Falun
Var med från start och skapa framtidens VVS-verksamhet!
Nu bygger vi upp vår nya VVS-verksamhet i Sverige - vi söker dig som vill vara med och forma något stort från grunden. Här får du chansen att kombinera teknik, kundkontakt och hållbarhet för att bevara hemmens värde från generation till generation. För oss är det viktigt att spara på naturresurserna genom att upprätthålla det befintliga byggnadsbeståndet.
Våra kunder ger oss redan toppbetyg inom relining (4,4/5 i nöjdhet) - nu tar vi nästa steg och satsar helhjärtat på VVS.
Din roll som VVS-montör
Som montör inom VVS är du företagets ansikte utåt och driver hela installationsprocessen - från start till mål. Du kommer arbeta självständigt och tillhöra ett tight team som kommer stötta, utveckla och hjälpa dig. I tjänsten kommer du resa mellan dina kunder med tjänstebil och vi tillhandahåller all nödvändig utrustning för att utföra ditt arbete i topp-klass.
I din roll kommer du att ansvara för att dina projekt hos villakunder utförs med hög kvalitet, säkerhet och effektivitet. Rollen är operativ, fri och kundnära, med stora möjligheter att påverka din egen framgång.
Du kommer bland annat att:
• Planera rördragning tillsammans med kund
• Installera nya tappvatten- och värmesystem
• Byta ut VVS-armaturer
• Bidra till att nå både personliga och teamets mål
Vi söker dig som...
• Är initiativtagande, noggrann och har känsla för kvalitet
• Är social, kommunikativ och ansvarstagande
• Har ett öga för teknik och är lösningsorienterad
• Har god fysik och trivs med frihet under ansvar
• Är utbildad och certifierad VVS-montör och har erfarenhet av yrket
• B-körkort och IT-vana
• Svenska i tal och skrift - engelska eller finska är ett plus
Vi erbjuder:
Starkt team & gemenskap - vi stöttar och lyfter varandra Rätt verktyg & utbildning - du får allt du behöver för att lyckas Bra lön - med möjlighet till bonus Friskvårdsbidrag - vi investerar i din hälsa Utveckling - en bra möjlighet att utvecklas personligt och inom bolaget
Är vi en match?
Är du ärlig och alltid sätter kunden först, gillar att ta stort eget ansvar, ser värdet av att vinna som lag och har modet att utmana dig själv och andra för att förnyas? Då delar du våra grundläggande värderingar! Läs mer om vår kultur här:https://renoa.se/jobba-hos-oss/
Som slutkandidat kommer det att genomföras digital referenstagning och bakgrundskontroll via vår leverantör Refapp.
