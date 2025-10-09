VVS Tekniker
Lunds universitet, MAX IV / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2025-10-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, MAX IV i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Teamet
"Technical Infrastructure" har helhetsansvar för samtliga vattenkylsystem, gassystem, flytande kväve system samt processventilation vid MAX IV, genom hela livscykeln från projektering till drift och underhåll.
Idag består teamet av 3 VVS-tekniker, en vattenkylingenjör, en gassystemingenjör, 2 gastekniker, en ventilationsingenjör samt en ventilationstekniker.
Vill du arbeta på en av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar?
MAX IV söker en erfaren och självgående VVS tekniker med god erfarenhet av avancerade installationer att förstärka teamet med.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Utförande av VVS installationer, underhåll, reparationer och felsökning på anläggningen
Medverkande vid installationsplanering för VVS arbeten
Materialbeställning och dokumentation
För att bli framgångsrik i denna roll krävs att du har följande kvalifikationer:
Vi söker dig som har en relevant VVS utbildning samt minst 5 års erfarenhet som självgående VVS tekniker inom process- eller tillverkningsindustri.
Du ska även ha:
God kännedom om standarder inom disciplinen
God kunskap och erfarenhet av lödning med skyddsgas
God kännedom om ritningsläsning
VVS Certifikat
Meriterande är:
Certifikat i och erfarenhet av Heta Arbeten
Liftutbildning och erfarenhet av installation på hög höjd
Erfarenhet av VVS arbete i laboratoriemiljö, känslig processindustri och komplexa installationer
Erfarenhet av TIG svetsning
Erfarenhet av orbitalsvetsning
Truckutbildning
Som person är du en dynamisk lagspelare som uppskattar variation.
Eftersom vi arbetar i en internationell miljö på MAX IV kräver arbetet goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Beredskap ingår.
Vad vi erbjuder
När du går med i vårt MAX IV-team så kliver du in i en värld bland den främsta vetenskapen. Vi synliggör det osynliga genom att stödja forskare från hela världen att generera vetenskapliga resultat till förmån för samhället. Vi erbjuder dig en mångkulturell arbetsmiljö med stora möjligheter för personlig utveckling och med respekt för en sund balans mellan arbete och privatliv.
Vill du arbeta i en utmanande och stödjande miljö? Kom till oss och ta chansen att göra en verklig skillnad!
För mer information:https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-osshttps://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/formaner
MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV tillhandahåller toppmodern utrustning för forskning inom områden som teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. MAX IV kommer att ta emot upp till 2 000 nationella och internationella forskare årligen, vilka genomför banbrytande experiment inom material- och biovetenskap med hjälp av det briljanta röntgenljuset.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, MAX IV Kontakt
Magnus Berglund magnus.berglund@maxiv.lu.se +46462228824 Jobbnummer
9548091