VVS Montör inom fastighetsdrift
Cbre Gws Sweden AB / VVS-jobb / Täby Visa alla vvs-jobb i Täby
2025-12-17
Ta chansen att jobba som rörmokare i ett internationellt företag med lokal förankring och familjär känsla! Här får du möjlighet att jobba i ett team och med omväxlande arbetsuppgifter. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 220 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Tjänsten innefattar bland annat följande arbetsuppgifter:
* Ansvara för och själv kunna felsöka och avhjälpa uppkomna fel inom olika typer av fastigheter. Det innefattar löpande underhållsarbete, om- och nyinstallationer, reparationer, hantering av driftstörningar, mm.
* Lämna förslag på förbättringar och förändringar
* Självständig sköta kontakt och återkoppling till kollegor, beställare och hyresgäster
* Samarbeta med övrig driftpersonal och specialister på CBRE
* Arbetsresor till andra orter kan förekomma
Vem är du?
Du har:
* Minst 3 års erfarenhet som certifierad VVS-Montör
* Mångårig erfarenhet av servicearbeten
* Goda kunskaper om samverkan mellan alla installationer inom en byggnad
* Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
* B- körkort
* Tekniskt kunnig
* Genuint intresse för fastigheter
* Förmåga att prioritera och planera
* Lätt för att samarbeta och skapa förtroende till kunder och kollegor
* Social och omtänksam
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100%, vi använder oss av provanställning. Placering i stockholm.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
