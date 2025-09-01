VVS montör

Jobway AB / VVS-jobb / Sotenäs
2025-09-01


Är du en erfaren VVS-montör som vill ta mer ansvar? Trivs du med frihet under ansvar, varierande uppdrag - och att faktiskt hinna hem till middag? Då kan Väströr vara rätt för dig. Ansök redan idag!

Vi söker en självgående VVS-montör som vill vara med och bygga upp ett bolag med stort driv och tydlig framtid. Du bör ha några år i ryggen - och vilja ta täten i projekt. Hos oss får du frihet, trygghet och en arbetsvardag där det är mer fokus på verktyg än möten.

Som VVS-montör hos Väströr arbetar du i huvudsak inom Sotenäs kommun med omnejd. Vi har fullt upp med både nyproduktion och renovering: allt från småhus och badrum till flerbostadshus med 15 lägenheter. Du jobbar med hela installationen från ax till limpa.

Dina uppgifter inkluderar:

Installation och service av VVS-system.
Felsökning och driftsättning.
Kundkontakt, beställning och materialhantering.
Möjlighet till ledande ansvar vid större projekt.

Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning med trygga villkor.
Servicebil.
25 dagars semester.
Gemensamma aktiviteter så som grillkvällar, julbord, och mässor tillsammans.

Vi söker dig som:

Har minst 8-10 års erfarenhet som VVS-montör.
Är certifierad VVS-installatör.
Är självgående, driftig och lösnings orienterad.
Tycker det är kul att ta ansvar - både för kunder och projekt.

I denna rekrytering samarbetar Väströr med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518), https://jobway.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9484799

