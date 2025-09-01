VVS montör
2025-09-01
Är du en erfaren VVS-montör som vill ta mer ansvar? Trivs du med frihet under ansvar, varierande uppdrag - och att faktiskt hinna hem till middag? Då kan Väströr vara rätt för dig. Ansök redan idag!
Vi söker en självgående VVS-montör som vill vara med och bygga upp ett bolag med stort driv och tydlig framtid. Du bör ha några år i ryggen - och vilja ta täten i projekt. Hos oss får du frihet, trygghet och en arbetsvardag där det är mer fokus på verktyg än möten.
Som VVS-montör hos Väströr arbetar du i huvudsak inom Sotenäs kommun med omnejd. Vi har fullt upp med både nyproduktion och renovering: allt från småhus och badrum till flerbostadshus med 15 lägenheter. Du jobbar med hela installationen från ax till limpa.
Dina uppgifter inkluderar:
Installation och service av VVS-system.
Felsökning och driftsättning.
Kundkontakt, beställning och materialhantering.
Möjlighet till ledande ansvar vid större projekt.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med trygga villkor.
Servicebil.
25 dagars semester.
Gemensamma aktiviteter så som grillkvällar, julbord, och mässor tillsammans.
Vi söker dig som:
Har minst 8-10 års erfarenhet som VVS-montör.
Är certifierad VVS-installatör.
Är självgående, driftig och lösnings orienterad.
Tycker det är kul att ta ansvar - både för kunder och projekt.
I denna rekrytering samarbetar Väströr med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se
Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
