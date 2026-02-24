VR Norrtåg söker Trafikledare
2026-02-24
Om VR Sverige:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om rollen:
Som trafikledare hos VR Sverige får du en central roll i att leda och samordna den dagliga tågtrafiken för Norrtåg. Du arbetar nära både tågpersonal och driftledning för att säkerställa att trafiken går enligt plan, med hög kvalitet och säkerhet. Rollen innebär ett högt tempo där du snabbt behöver kunna fatta beslut vid störningar och samtidigt hålla en god dialog med interna och externa aktörer. Du blir en viktig del av ett engagerat team och rapporterar till trafikchefen. För att trivas i rollen ser du positivt på att arbeta i skift med varierande arbetstider, då verksamheten pågår dygnet runt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för den operativa trafikledningen av Norrtågs trafik samt fungera som arbetsledare för tågpersonalen i den dagliga driften.
• Övervaka och leda trafiken enligt gällande säkerhetsföreskrifter och lagar.
• Besluta om och genomföra lösningar vid störningar för att minimera påverkan på resenärer och säkerställa ekonomiskt hållbara åtgärder.
• Säkerställa att alla trafikavvikelser, olyckor och tillbud dokumenteras korrekt i avvikelsehanteringssystemet.
• Ansvara för intern/extern kommunikation vid trafikstörning.
• Besluta om behov av ersättningstrafik vid störning.
• Vid behov stötta upp Norrtågs kundtjänstverksamhet som kommer arbeta tätt tillsammans med Trafikledningen.
Dina egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen som trafikledare ser vi att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett team där tempot stundtals är högt. Du är stresstålig och flexibel, och har förmågan att behålla lugnet även när förutsättningarna snabbt förändras. Med ett logiskt tänkande, god planeringsförmåga och förmåga att fatta snabba beslut kan du prioritera rätt och agera effektivt i stunden. Du är serviceinriktad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt - alltid med verksamheten i fokus.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet från roller där god kommunikationsförmåga och ett logiskt tänkande varit avgörande för att lyckas.
• Mycket god datavana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av fordonsplanering, omloppshantering eller produktionsledning inom transportbranschen.
Placering:
VR:s kontor i Umeå.
Vill du bli en del av VR? Skicka in ditt CV och ditt personliga brev via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester.
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
