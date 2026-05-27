Konstruktör med erfarenhet av Prefab
Vill du utvecklas som konstruktör inom prefab tillsammans med erfarna kollegor i ett mindre bolag med stora ambitioner? Backenhof Konsult AB i Lund söker nu en konstruktör med erfarenhet av prefab till sitt växande team. Ta chansen att bli en del av en spännande tillväxtresa!
Om rollen
Som konstruktör hos Backenhof blir du en viktig del av teamet där du arbetar med både prefab och byggkonstruktion i olika projekt. Rollen är varierad och innebär att du ibland driver egna projekt och ibland samarbetar med kollegor. Projekten omfattar främst stomkonstruktioner i betong och stål med fokus på prefab.
Du kommer bland annat att arbeta med
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering och detaljlösningar
Framtagning av ritningar och handlingar i Tekla
Projektering av till exempel idrottshallar, industribyggnader och stomkonstruktioner
Samarbete med kunder och entreprenörer
Om Backenhof
Backenhof Konsult AB är en ingenjörsbyrå inom byggkonstruktion med kontor i Lund. Företaget erbjuder kompetens inom projektering, beräkningar och tekniska utredningar och arbetar genom hela byggprocessen från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar.
Bolaget har erfarenhet av projekt som flerbostadshus, industribyggnader, hallbyggnader och villor och arbetar med material som betong, stål och trä.
Backenhof kombinerar erfarenhet från större konsultbolag med flexibiliteten hos ett mindre företag och verkar främst i Skåne samt övriga delar av Sverige.
Här erbjuds du
Stöttning och mentorskap från erfarna kollegor
Möjlighet till utveckling och ökat ansvar
Spännande och varierande byggprojekt
Sociala aktiviteter och gemensamma resor
Arbetsplatsen är belägen i centrala Lund med flexibla arbetstider och stort eget ansvar. Kulturen präglas av samarbete, engagemang och gemenskap.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är prestigelös och ödmjuk, delar med dig av din kunskap och är öppen för att lära nytt. Hos Backenhof värderas laganda och inställning högt. Du är social, kommunikativ och ansvarstagande och driver ditt arbete framåt. Här hjälps man åt och utvecklas tillsammans!
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, till exempel byggnadsingenjör eller väg och vatten
Minst två års erfarenhet av byggkonstruktion
Erfarenhet av prefab
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Kunskap i Tekla
Erfarenhet från konsultverksamhet
Erfarenhet av konstruktionsberäkningar
B körkort
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju med avdelningschefen hos kund.
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!Anställningsvillkor
Startdatum: september eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Lund
Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52607_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
