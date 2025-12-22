Vossloh söker växelbyggare
Vossloh Rail Services Scandinavia AB / Svetsarjobb / Borlänge Visa alla svetsarjobb i Borlänge
2025-12-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vossloh Rail Services Scandinavia AB i Borlänge
, Örebro
eller i hela Sverige
Vilka är vi
Vossloh Rail Services Scandinavia är en ledande järnvägsentreprenör som arbetar med utveckling och underhåll av järnvägsnätet i Skandinavien. Vi samarbetar nära järnvägens ägare och operatörer och erbjuder tjänster inom underhåll, byggnation och konsultverksamhet. Med ett modernt och nytänkande arbetssätt bidrar vi till smarta och hållbara lösningar för framtidens järnväg.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Vi söker nu en växelbyggare som vill bli en del av vårt team! Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att bygga, montera och leverera växlar till våra kunder. Du arbetar tillsammans med kollegor i en miljö där kvalitet, samarbete och ansvar står i fokus.
Arbetet innebär bland annat att:
Bygga och leverera växlar enligt kundens beställning
Utföra svetsning, montering och lagerhantering inom växelbyggnation
Arbeta med både nytt och begagnat material utifrån kundens önskemål
Stötta och lära upp praktikanter
Arbete på annan ort kan förekomma enligt överenskommelse
Arbetstider och team
7/7-schema: tisdag-måndag kl. 07.00-19.00
Du ingår i ett arbetslag på 3-4 personer inom en grupp på totalt 12 medarbetare
Vi söker dig som har
Erfarenhet av växelbyggnation är meriterande
Växelbyggarutbildning och/eller svetsarutbildning är meriterande
Du uttrycker dig flytande på svenska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och gillar att lösa problem tillsammans med andra. Du är en positiv lagspelare som bidrar till en god stämning i gruppen och ser värdet i att samarbeta, hjälpa och stötta dina kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg anställning i ett företag där gemenskap, respekt och samarbete är en självklar del av vardagen
Möjligheter till kontinuerlig utveckling
Kollektivavtal (SEKO Väg & Ban)
4 000 SEK per år i friskvårdsförmåner
Intresserad?
Skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Bäckman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: VRSS_Rekrytering@vossloh.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan växelbyggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vossloh Rail Services Scandinavia AB
(org.nr 556895-1148)
Rågåker 47 (visa karta
)
781 93 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Madeleine Lehto madeleine.lehto@vossloh.com Jobbnummer
9660841