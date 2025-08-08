Volvosteget 2025-2026 Flen
2025-08-08
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Hej du!
Är du 18-23 år och nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet. På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga mellan 18 och 23 år som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
* Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du är mellan 18 - 23 år (född mellan 2002-01-01 - 2007-11-03).
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
Volvo Circular & Solutions i Flen
I vår renoveringsfabrik i Flen arbetar vi med att förlänga livet på Volvos produkter - ett viktigt bidrag till vår resa mot mer hållbara och cirkulära transportlösningar. Här renoverar vi främst motorer till Volvos lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina tillämpningar, men också växellådor till anläggningsmaskiner. Vår verksamhet bygger på att ta emot begagnade komponenter från våra kunder, som vi sedan rengör, bearbetar och monterar ihop igen. Resultatet är en produkt som uppfyller samma kvalitetskrav och garantier som en helt ny, redo att möta nya uppdrag i fält. Utöver renovering arbetar vi även med nymontering och leverans av reservdelar.
Detta är vi - dina framtida kollegor
Hos oss i Flen arbetar 260 engagerade medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser - tillsammans skapar vi en stark gemenskap och en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Vår kultur präglas av samarbete, öppenhet och en vilja att hela tiden bli lite bättre - både som individer och som team. Vi är stolta över det vi gör, och vi tror på att kombinera yrkesstolthet med arbetsglädje. Här får du vara med och bidra till något större - att ge nytt liv åt viktiga komponenter inom Volvos breda produktportfölj, samtidigt som du gör en insats för en mer hållbar framtid.
Så här söker du.
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan på följande länk: My Profile
