vitvarumontör

Arbetet består av att leverera och installera vitvaror hos privatpersoner och företag runt om i Stockholm. Det kan handla om exempelvis kyl och frys, tvättmaskiner, diskmaskiner och spisar. Du arbetar ute på fältet tillsammans med kollegor och möter dagligen kunder, vilket ställer krav på god servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Ingen tidigare erfarenhet av installation krävs - vi erbjuder intern upplärning. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är villig att lära dig och tar ansvar för ditt arbete.
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och trivs med att starta arbetsdagen tidigt
Är serviceminded och har ett trevligt bemötande
Är metodisk och noggrann i ditt arbete
Har lätt för att samarbeta och fungerar bra i team
Är social och kommunikativ
Är händig och praktiskt lagd
Gillar att arbeta fritt under ansvar
Har B-körkort (krav)
Har vana av pirra (meriterande)
Klarar av tunga lyft då arbetet är fysiskt krävande
Vi erbjuder:
Ett varierande och aktivt arbete
Ett sammansvetsat team med god laganda
Löpande utbildning och möjlighet att utvecklas inom installation
Ett arbete där du får ta eget ansvar och arbeta självständigt
Tjänsten är placerad i Stockholm och arbetet sker främst ute hos kund.
