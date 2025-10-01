Vitvaruinstallatör
Om IC Gruppen
IC Gruppen grundades år 2013 och har sedan dess vuxit stadigt. Idag har vi runt 60 anställda i Skåne och Danmark med ambitionen att växa geografisk med filialer i fler svenska städer.
Vårt huvudkontor ligger i Malmö men verkar i hela Skåne & Danmark.
Vi är ett roligt och sammansvetsat gäng med likasinnade personer som strävar efter att alltid leverera service i världsklass!
Verksamhetens tillväxt har varit tydlig, med en omsättning på cirka 31 miljoner kronor år 2022, som ökade till cirka 63 miljoner år 2023 och vidare till cirka 89 miljoner kronor år 2024. Med vårt helhetskoncept gör vi det enkelt för kunderna. En kontakt flera tjänster.
Om rollen
Är du ett tekniskt sinne, känsla för service och trivs med att arbeta praktiskt? Vill du vara en del av ett företag där kvalitet, kundnöjdhet och yrkesstolthet står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Som vitvaruinstallatör hos oss kommer du att arbeta med installation, inkoppling och leverans av vitvaror hos både privatpersoner och företag. Du är vårt ansikte utåt och en nyckelperson i att skapa positiva kundupplevelser.
Vi letar efter dig som tycker om att arbeta noggrant, är flexibel och har ett naturligt sinne för service. Du tar gärna ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att hitta lösningar när situationer uppstår.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Installation och leverans av vitvaror
• Dokumentation och återkoppling
• Kundkontakt
• Inom avdelningen förekommande arbetsuppgifter
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet inom vitvaruinstallationer
• Minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet
• B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
• Ett engagerat team med passion för installation och service
• Proffsiga och hjälpsamma kollegor
• Fortlöpande utbildning och utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
