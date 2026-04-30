Vindkraftstekniker
Vill du ge samhället kraft att fungera?
Vi söker nu en vindkraftstekniker till Blaiken.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig - och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som vindkraftstekniker i Blaiken arbetar du med drift- och underhållsarbete av våra vindkraftverk. Ditt uppdrag är att säkerställa att anläggningarna producerar hållbart och effektivt under hela sin livslängd. Arbetet är varierat och omfattar allt från förebyggande och strategiskt underhåll till mer omfattande insatser i turbinerna.
Du arbetar nära dina kollegor i team om två, där säkerhet alltid står i centrum. Gruppen i Blaiken består idag av vindkraftstekniker, planerare/beredare och gruppchef. Du rapporterar till planerare och ledande montör, och blir en viktig del i att driva det dagliga arbetet framåt.
Arbetet varierar över året - under barmarksperioden ligger fokus på större arbeten i turbinerna, medan vinterhalvåret innebär mer koncentrerat underhållsarbete. Rollen är tekniskt bred och omfattar områden som elektronik, hydraulik och mekanik. Arbetet sker på hög höjd, cirka 100 meter, vilket ställer krav på både säkerhetsmedvetenhet och noggrannhet.
Intresserad?
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och bidra till en positiv gruppdynamik. Du delar gärna med dig av din kunskap och är lyhörd för andras perspektiv, samtidigt som du tar ansvar för ditt eget arbete.
Du är analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att se samband och hantera komplexa situationer. Du arbetar strukturerat och noggrant, planerar ditt arbete från start till mål och har ett naturligt säkerhetstänk i allt du gör.
Vi ser också att du är initiativtagande och ansvarstagande - du får saker att hända och tar ägandeskap för dina arbetsuppgifter. Du trivs i en roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med andra, och där utveckling av både arbetssätt och kompetens är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Blaiken. Tillträde enligt överenskommelse, önskad start 2026-09-30. Resor kan förekomma i tjänsten och på sikt kan beredskap ingå.
Denna tjänst kräver en medicinsk kontroll för hög höjd. Den sker i samband med anställningsförfarandet. Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• B- körkort
Meriterande
• Vindkraftsteknikerutbildning på YH-nivå eller liknande.
• El-utbildning
• Drifttekniker/servicetekniker
• Erfarenhet från elektriska arbeten, mekaniska och tekniska arbeten eller liknande.
• Körkort BE
• Datorvana
• Kunna kommunicera på engelska
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig - och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Lage Byström, gruppchef Blaiken, 076-139 94 79
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561)
Storblaikvägen
)
923 99 STORUMAN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
