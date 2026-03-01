Vilthandläggare, tidsbegränsad anställning
2026-03-01
Vill du jobba med att förvalta viltstammar och jaktfrågor i en tidvis händelsestyrd verksamheten tillsammans med andra kunniga kollegor? Då ska du söka det här jobbet och bli en förstärkning till vår viltfunktion.
Naturvårdsenheten
Enheten består av 16 medarbetare. Vår uppgift är att förvalta viltstammar samt länets skyddade områden, vi jobbar även med LONA-bidrag till och restaurering av våtmark. Enheten förvaltar cirka 150 av länets snart 200 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och att det finns djur som betar markerna. Enheten ansvarar också för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och hanterar skyddsjaktsansökningar och ansökningar att hålla vilt i hägn. Enheten administrerar även älg- och kronhjortsjakten tex hanterar skötselplaner och skriver förvaltningsplaner för älg, kronhjort, vildsvin, rovdjur, och skarv. På enheten administreras också viltskadeanslaget. Vi ger rådgivning och bidrag till förebyggande åtgärder och beslutar om ersättning för skador av stora rovdjur på tamdjur och skador av stora betande fåglar på grödor.
Regeringen har nu tillfört mer medel till Länsstyrelserna för att förvalta Sveriges vargstam. Länsstyrelsen anställer därför ytterligare en person att förstärka befintlig viltfunktion.Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Som vilthandläggare jobbar du med merparten av de aktuella arbetsuppgifterna som rör viltförvaltning och jaktfrågor. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa men utförs även delvis i fält. Du kommer att aktivt delta i viltgruppens arbete med att förvalta länets viltstammar och handläggning av tex skyddsjakt- och viltärenden samt delta i beredning av frågor som beslutas av viltförvaltningsdelegationen i länet. Du kommer även att delta vid rovdjursinventeringen i länet.
Arbetet kan vara händelsestyrt och i arbetsuppgifterna ingår information, dialog och samverkan, t.ex. kontakter med markägare, jakträttsinnehavare och allmänhet. Kontakter med media och informationsmöten med föredragning om aktuella ämnen förekommer. Arbetet kan periodvis medföra ett högt arbetstempo. Tjänsten kan emellanåt innebära arbete kvällstid, tex vid informationsmöten. Även viss beredskap kan förekomma.
En dialog om dina arbetsuppgifter sker med chef vid tillträde. Arbetsuppgifter kan i viss mån anpassas efter din utbildningsbakgrund och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom biologi, ekologi, viltförvaltning eller motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med den svenska viltförvaltningen och god kunskap om svensk jaktlagstiftning. För tjänsten krävs att du har utbildningen "Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur" vid SLU, viltskadecenter, eftersom spårning är en del av den här tjänsten. Du har god datorvana och då tjänsten innebär resor krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, på en länsstyrelse alternativt annan statlig myndighet. Har du även arbetat med administration av viltärenden tex. älg- och kronhjortsskötselplaner och registrering av älgjaktsområden, skyddsjakt, grödskador och vilthägn är det meriterande och även kunskap eller erfarenhet av lantbruk och lantbrukets djur och GIS. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att ha jobbat mot en viltförvaltningsdelegation eller motsvarande partssammansatt råd.
Som person är du självgående och strukturerad och tar ansvar för din uppgift. Du har fallenhet för administration och du planerar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och fokuserar på resultat. Du trivs med att lösa uppgifter genom samarbete och är en god kollega och teammedlem genom att vara lyhörd, flexibel, öppen och lösningsfokuserad. Du kommunicerar väl såväl internt som externt i tal och skrift. Arbetet innebär kontakter med många aktörer vilket innebär att du kan anpassa ditt budskap till målgrupp och situation. Uppstår konflikter bidrar du till lösning på ett konstruktivt sätt.
Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) fr.o.m. 2026-07-01 eller enligt överenskommelse till juni 2027. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Elisabeth Schöning, enhetschef 010-2233399
