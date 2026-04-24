Villa Belparc söker Konditor

Villa Belparc AB / Bagarjobb / Göteborg
2026-04-24


Visa alla jobb hos Villa Belparc AB i Göteborg

BLI EN DEL AV VÅRT BAGERITEAM!
Älskar du doften av nybakat och vill jobba i hjärtat av Slottsskogen i sommar? Just nu söker vi en kreativ och tempostark KONDITOR till Villa Belparc!
Vi söker dig som:
Är utbildad konditor med öga för detaljer.
Trivs när det händer mycket (våra somrar är legendariska!).
Vill baka allt från lyxiga bakelser till storslagna bröllopstårtor.
Vi erbjuder Göteborgs härligaste arbetsmiljö och ett fantastiskt team!
Tjänsten är från 1 maj - september
Sök idag! Skicka CV och bilder på dina verk till info@villabelparc.se eller tipsa en vän som är ett geni i bageriet!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via hemsidan
E-post: info@villabelparc.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Villa Belparc AB (org.nr 556772-5279)
A O Elliots Väg 10 (visa karta)
413 11  GÖTEBORG

Kontakt
Percy Ranebjörk
percy@villabelparc.se
0706244491

Jobbnummer
9874738

