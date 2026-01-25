Vill du tjäna lite extra?
2026-01-25
Vill du tjäna lite extra i sommar?
Jag är en kvinna på 60+ år med rörelsehinder som söker en personlig assistent. Främst söker jag personer till kväll- och nattpass men även som vikarier för dagspass under vår/sommar och vid ordinarie assistenters sjukdom. Du hjälper mig att utföra de sedvanliga sysslorna i ett hem samt med mina nära och grundläggande behov, lättare lyft förekommer. Jag instruerar och leder arbetet så du måste kunna ta och förstå instruktioner. Det kan uppstå pauser då jag sitter i möten eller arbetar med något så det är bra om du kan koppla av för att sedan vara aktiv igen. Djur finns i hemmet så du kan inte vara allergisk.
Jag kräver inte att du har någon specifik utbildning utan går på personlig lämplighet. Körkort är inget krav men en fördel. Arbetsplatsen finns i västra Göteborg. Jag ser fram mot din ansökan med ett personligt brev och meritförteckning via Assistans och Service Enerbacken AB (jobb@enerbacken.nu
)
Du som söker är:
rökfri
kvinna
inte allergisk mot djur
talar flytande svenska
punktlig, ärlig, ansvarsfull och pålitlig
Assistans och Service Enerbacken AB är ett litet företag som sätter kvalitet före kvantitet och anordnar personlig assistans som det var tänkt från början. Vi administrerar för uppdragsgivare som tar aktivt ansvar för sin assistans. Du som svarar på annonsen, ansök via mejl jobb@enerbacken.nu
. Då vi vidarebefordrar din ansökan direkt till vår uppdragsgivare. Hon ansvarar för urval och intervjuer och för vem som blir anställd, rikta ditt svar till henne. Personkemin mellan dig och vår kund kommer vara avgörande i denna rekrytering och går före utbildning och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: jobb@enerbacken.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans och Service Enerbacken AB
(org.nr 556973-0475) Kontakt
Verksamhetsledare
Karl Larsson info@enerbacken.nu 0760-064 717 Jobbnummer
9703052