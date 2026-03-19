Vikarierande undersköterska till vårdcentralen Teleborg
Region Kronoberg, Primärvården / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-03-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Vårdcentralen Teleborg ligger i ett växande och dynamiskt område och är en av de största vårdcentralerna i Region Kronoberg, med cirka 11 000 listade patienter. Vi arbetar målmedvetet för kontinuitet, hög kvalitet och en nära kontakt med våra patienter. Under de senaste åren har vi byggt ett starkt team med bred kompetens och stort engagemang - och nu söker vi en undersköterska som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Här arbetar du i ett team med läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, vårdkoordinatorer, rehabkoordinator och administrativ personal. Vi har ett unikt arbetssätt där vi jobbar tätt tillsammans och samarbetar med rehabpersonalen såsom fysioterapeut, arbetsterapeut och samtalsterapeut.
Vi söker en undersköterska för ett vikariat från den 10 augusti till och med 31 december, med flexibelt tillträdesdatum.
Du arbetar med sedvanliga undersköterskeuppgifter i primärvården, såsom provtagning, mottagningsarbete, assistans vid behandlingar och patientkontakt.
Vid behov kan det även bli aktuellt att hoppa in i receptionen, exempelvis för att stötta med patientflöde och enklare administrativa uppgifter.
Vi arbetar utifrån patientens behov och utvecklar nya arbetssätt för att stärka våra kliniska spår och vara en komplett och digifysisk vårdcentral.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska.
* Har erfarenhet av arbete inom primärvård detta är meriterande.
* Trivs med varierade arbetsuppgifter.
* Är noggrann, flexibel och trygg i din yrkesroll.
* Bemöter patienter och kollegor med värme, professionalism och engagemang.
Vi erbjuder dig:
* En arbetsplats med ett sammansvetsat och positivt team.
* En vardag där du kan påverka och bidra till att forma framtidens nära vård.
* Stöd från två engagerade chefer Camilla och Susanne som ser fram emot att driva utvecklingen tillsammans med dig.
Välkommen med din ansökan!
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt glada team på Vårdcentralen Teleborg. Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 179/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Avdelningschef vårdcentralen Teleborg
Camilla Tideman camilla.tideman@kronoberg.se 0470-58 67 79 Jobbnummer
9808372