Vikarierande socialpedagog - Mellanstadiet
2026-03-26
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som socialpedagog är du en viktig del i att främja elevernas närvaro, hälsa och välmående i skolan.
Stort fokus kommer att ligga på raster och aktiviteterna som håller eleverna sysselsatta där. Ditt arbete kommer att mätas i tryggheten och studieron på mellanstadiet.
För att lyckas o rollen som socialpedagog arbetar du hälsofrämjande och relationsskapande i mötet med eleven, personalen och vårdnadshavarna. Du har förmågan att arbeta självständigt och flexibelt utifrån individen och gruppens behov. Du har förmågan att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare och använder bl.a. motiverande samtal som ett led i ditt arbete. Du ska också kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner på skolan, till exempel lärare, skolledning och elevhälsoteam samt andra aktörer utanför skolan som PRIMA eller Socialtjänsten. Du deltar aktivt i värdegrunds- och hälsofrämjande utvecklingsarbetet på individ - och gruppnivå för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever. I ditt uppdrag som socialpedagog deltar du bland annat i skolans värdegrundsarbete, medverkar i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling, är en resurs i skolans arbete med kränkningsärenden samt deltar i utvärdering och analys av skolans trivselenkät/kommunenkäter i ett led till att höja trygghet och studiero på skolan.
När skolan är öppen så arbetar du med eleverna. När det är lovskola så kommer du också att arbeta med eleverna men även fortsätta se över den sociala miljön på skolan. Under lovdagar kan andra arbetsuppgifter än socialpedagogiska arbetsuppgifter förekomma.
Vi erbjuder dig
Kvarnhagsskolan är en F-9 skola i Alby som förra året firade 50 år. Vi har organiserat vårt trygghetsarbete i ett socialt team (istället för vad andra brukar beskriva som trygghetsteam) då vi önskar ha ett salutogent förhållningssätt samtidigt som vi är ärliga med våra utmaningar. Du kommer alltså vara både en del av vårt mellanstadium men också en del av vårt sociala team som arbetar med den sociala miljön för hela skolan.
Skolan har börjat arbeta med skolsociala team och den ordinarie socialpedagogen som du vikarierar för är kvar på skolan och driver vårt frånvaroarbete ihop med en skolsocionom. Du behöver alltså inte känna dig ensam utan vi finns där som stöd.
Du som söker till oss
Krav: Utbildad socialpedagog (yrkeshögskoleutbildning 2 år eller socialpedagogiska programmet (180 p) 3 årig akademisk utbildning)
Meriterande: Erfarenhet av elever med NPF-diagnoser.
Erfarenhet av att dokumentera arbetet mot kränkande behandling, gärna DF-respons.
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötense.
Erfarenhet av arbete med hedersrelaterad problematik
För att trivas i rollen som socialpedagog söker vi dig som är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna dokumentera och se mönster i arbetet mot kränkande behandling och utifrån detta ha en lösningsorienterad infallsvinkel.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
