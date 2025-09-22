Vikarierande skolpsykolog till Centrala elevhälsan
Härnösands Kommun / Psykologjobb / Härnösand
2025-09-22
En av våra skolpsykologer ska vara tjänstledig och vi söker dig som är intresserad av att under ett år fortsätta utveckla vårt elevhälsoarbete tillsammans med oss!
Centrala elevhälsan organiseras i Skolförvaltningen under verksamhetsområde elevhälsa och leds av en enhetschef. Centrala elevhälsan innefattar totalt 31 medarbetare inklusive enhetschef, skolsköterskor, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, skolläkare, logoped, psykologer och pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Tillsammans jobbar vi utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv och är ett stöd till rektorer och pedagoger i deras arbete med eleverna.
I kommunen finns 12 skolor och där ingår även anpassade grund- och gymnasieskolan och resursskola. Skolsköterskor och kuratorer är placerade ute på skolorna och övriga professioner har kontorsutrymmen i skolförvaltningens lokaler.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad skolpsykolog och kollega som vill göra skillnad! Du kommer ingå i centrala elevhälsans tvärprofessionella team och du arbetar i en pedagogisk kontext. Ditt uppdrag kommer att inkludera samarbete med lärare, rektorer och elevhälsoteamets övriga professioner i ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete. Vidare bidrar du med det psykologiska perspektivet i tvärprofessionella mötesforum och du samverkar med hälso- och sjukvård samt socialtjänst vid behov. Du genomför skolrelaterade bedömningar av elevers behov och gör utredningar gällande skolform. I övrigt arbetar du utifrån lokala och nationella styrdokument som reglerar verksamheten och professionsutövningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med en psykologexamen.Du ska kunna arbeta strukturerat och självständigt planera ditt arbete. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att du har ett relationellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att arbeta med barn och unga. Du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig vid förändringar samt ha lätt att se möjligheter i olika situationer. Du behöver ha en god initiativförmåga, kunna sätta igång aktiviteter och uppnå resultat, samtidigt som du är lyhörd för verksamheten i stort. Tjänsten som skolpsykolog kräver mycket god samarbetsförmåga med andra professioner, internt såväl som externt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
För att arbeta inom skolan krävs det ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
/Varaktighet:
Heltid, vikariat. Tillträde 12 januari 2026.Ersättning
Individuell lönesättning.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Personlig lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Skolpsykolog
Anna Memmi anna.memmi@harnosand.se 070-6086177 Jobbnummer
9520881